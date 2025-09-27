Гороскоп на 28 вересня: успіх в коханні у Скорпіонів, просування в кар’єрі у Раків

Розв'язувати проблеми завтра можна без великих витрат грошей і сил

У 2025 році на багатьох представників Зодіаку чекають зміни. Тим часом "Телеграф" пропонує гороскоп на завтра, 28 вересня, щоб ви знали, чого чекати від цієї неділі.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Деякі Овни можуть відчути себе самотніми: з'явиться серйозний привід сумувати за життям і нездійсненим мріям. Позитивне мислення допоможе виправити ситуацію.

Телець (21 квітня — 21 травня)

У діловій та фінансовій сферах Тельцям знадобиться раціональний підхід. Не витрачайте зайві сили та гроші на розв'язання проблем – делегуйте справи та акуратно витрачайте енергію.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Нічні світила цієї неділі будуть сприятливими. Їхня енергія допоможе позбутися тривог і неприємних спогадів. Загалом день сприяє саморозвитку та навчанню.

Рак (22 червня — 22 липня)

День обіцяє помітні грошові успіхи та просування у кар’єрі. Багато Раків будуть занурені у власні думки та зосереджені на своїх бажаннях. Програвання подумки майбутніх сценаріїв допоможе досягти бажаного.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Імовірні невдоволення з боку близьких. Намагайтеся спокійно вислуховувати та не реагувати агресією. У фінансових питаннях довіряйте лише власному судженню.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Багато Дів відчують приплив енергії, і нові можливості потрібно використати відразу, інакше потрібні люди чи шанси можуть втекти. Удача повернеться, але завтра необхідно діяти без зволікання.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

День вдалий для прийому гостей, нових знайомств та спілкування — сміливо відкривайтеся світу, тому що розчарування малоймовірні. Також він підходить для початку боротьби зі шкідливими звичками, зміни обстановки, шопінгу та занять спортом.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

У Скорпіонів вистачить сил для кар’єрних досягнень, але актуальніше зосередитися на творчості та особистому житті — саме тут на вас чекає радість і успіх. Увечері можна загадати бажання: сон підкаже шлях до його здійснення.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Зберігайте внутрішню гармонію. Приймайте ті рішення, про які не пошкодуєте в майбутньому. Всесвіт допоможе ясніше зрозуміти ваші справжні бажання та притягне удачу.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

За останні тижні багато хто накопичив енергію, і завтра може з’явитися сильне бажання діяти. У цьому випадку довіртеся інтуїції, накресліть стратегію і рішуче рухайтеся до мети — цього буде достатньо для успіху.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Настав час зайнятися справами, які більше не можна відкладати. Цього дня погасіть борги та сплатіть рахунки. При прийнятті важливих рішень можливі помилки, тому краще дослухатися порад близьких.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Щоб удача була на вашому боці, почніть день із прибирання. У такі дні корисно робити перестановку меблів, купувати рослини та піклуватися про вихованців. Пам’ятайте: щастя любить тишу – не варто афішувати свої успіхи.