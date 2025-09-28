Привлечете беду в свой дом: строгие запреты 28 сентября

В этот день верующие молятся об стойкости в вере

В это воскресенье, 28 сентября, православные христиане и греко-католики чтят память преподобного Харитона Исповедника. До перехода на новоюлианский церковный календарь это событие отмечалось 11 октября.

Харитон был христианином из Иконии, который подвергся пыткам во время гонений, но не отрекся от веры. После освобождения он отправился на Святую Землю, где основал несколько монастырей.

Харитон прожил до глубочайшей старости и погиб около 350 года. Церковь упоминает его как пример мужества и стойкости в вере.

Традиции и приметы 28 сентября

В православных храмах в этот день служат панихиды, читают акафисты, совершают молитвы за упокой и здоровье. Молятся в этот день об стойкости в вере и благополучии в доме.

падает много листьев с деревьев в этот день – ждите хороший урожай в следующем году;

гуси высоко летают – зима будет теплой;

сильный ветер 28 сентября — зимой будет много снега.

Что нельзя делать 28 сентября

употреблять алкоголь – это считается грехом в этот день, поэтому лучше воздержаться;

начинать большие дела или рисковать – это не закончится ничем хорошим;

выходить из дома без надобности — может привлечь в дом беду.

Именины 28 сентября

В этот день именины отмечают Максим, Никита, Порфирий, Степан, Федот.

