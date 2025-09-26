Сильные заморозки и снег. Когда и где сильно испортится погода в Украине

Похолодание в Украине усилится

Резкое похолодание в Украине довольно скоро сменится сильными заморозками, которые продержатся несколько дней. Однако днем температура будет достигать +15 градусов в определенных регионах

Об этом свидетельствуют данные портала Ventusky. По прогнозу синоптиков, на следующей неделе в Украине будут заморозки и снег. Но данные портала регулярно обновляется, поэтому прогноз может измениться

Когда в Украине будут заморозки и снег

В среду, 1 октября, на западе страны прогнозируются первые заморозки. Ведь в горных регионах столбик термометра достигнет 0 градусов. Такая температура продержится до утра, позже начнет теплеть. Так, днем на западе и севере синоптики прогнозируют от +6 до +12 градусов, в других областях — до +14 градусов.

Погода в Украине 1 октября

На 1 октября прогнозируют снег

Однако в горных регионах нулевая температура будет держаться почти весь день. Там же синоптики прогнозируют и первый снег, а в других областях — дождь.

В четверг, 2 октября, заморозки на западе Украины только усилятся. Там столбик термометра упадет до -1 градуса утром, а днем воздух прогреется до 0 градусов. На большинстве территорий страны температура будет колебаться от +10 до +16 градусов. Осадки прогнозируются в горных областях, будет небольшой снег.

Погода в Украине 2 октября

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украину накрыли первые заморозки. В сети уже делятся фото и видео.