Рус

Притягнете біду у свій дім: суворі заборони 28 вересня

Автор
Наталія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Алкоголь краще не вживати 28 вересня Новина оновлена 28 вересня 2025, 01:06
Алкоголь краще не вживати 28 вересня. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

В цей день віряни моляться про стійкість у вірі

Цієї неділі, 28 вересня, православні християни та греко-католики вшановують пам'ять преподобного Харитона Сповідника. До переходу на новоюліанський церковний календар, ця подія відзначалася 11 жовтня.

Харитон був християнином з Іконії, який зазнав тортур під час гонінь, але не зрікся віри. Після звільнення він вирушив на Святу Землю, де заснував кілька монастирів.

Харитон прожив до глибокої старості й помер близько 350 року. Церква згадує його як приклад мужності та стійкості у вірі.

Традиції та прикмети 28 вересня

У православних храмах в цей день служать панахиди, читають акафісти, проводять молитви за упокій і за здоров’я. Моляться в цей день про стійкість у вірі і добробут в оселі.

  • падає багато листя з дерев у цей день — чекайте гарний урожай наступного року;
  • гуси високо літають — зима буде теплою;
  • вітряно 28 вересня — взимку буде багато снігу.
свято 28 вересня
Гуси. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Що не можна робити 28 вересня

  • вживати алкоголь — це вважається гріхом у цей день, тому краще утриматись;
  • починати великі справи чи ризикувати — це не закінчиться нічим хорошим;
  • виходити з дому без потреби — може притягнути в оселю біду.

Іменини 28 вересня

В цей день іменини відзначають Максим, Микита, Порфирій, Степан, Федот.

Раніше "Телеграф" розповідав, які свята чекають на нас у вересні 2025. Ми підготували для вас календар важливих подій.

Теги:
#Традиції #Заборони #Народні прикмети #Церковне свято