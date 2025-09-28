Прихильник вільних стосунків та нудист? Чим вражав політичний діяч Володимир Винниченко (фото)

Життя і творчість Винниченка поєднували політичну діяльність, літературні експерименти, неприйняття традиційної моралі та нестандартні сімейні стосунки

Володимир Винниченко — одна з найяскравіших і водночас суперечливих постатей української історії. Він був політиком, письменником, мислителем і новатором, чиї ідеї навіть сьогодні здаються надзвичайно сміливими.

Володимир Винниченко народився 26 липня 1880 року в Єлисаветграді (нині Кропивницький) у селянській родині. Про найцікавіші моменти з його життя вирішив поділитись "Телеграф".

Молодий Володимир Винниченко

Навчався в гімназії, згодом вступив на юридичний факультет Київського університету, але за революційну діяльність був виключений та ув’язнений, за даними "Dovidka.biz.ua". З Лук’янівської в’язниці йому вдалося втекти, після чого він жив у різних країнах Європи, паралельно друкуючи свої перші твори. Іноді приїздив в Україну, але нелегально.

У 1917 році повернувся в Україну й став одним із керівників Центральної Ради, а згодом очолив перший уряд УНР . Після поразки визвольних змагань емігрував і остаточно оселився у Франції. Там продовжив літературну діяльність.

Останні роки Винниченко провів у Мужені біля Канн разом з дружиною у матеріальній скруті. Помер 6 березня 1951 року, так і не отримавши дозволу повернутися в Україну.

Цікаві моменти з його життя

Митець і політик

Володимир Винниченко відомий своїми психологічними романами та п’єсами, де випробовував нову мораль — "чесність із собою" . У його творах свобода особистості часто стикалася з інстинктами й почуттями, що руйнували будь-які теорії. Провокативні сюжети, як-от мотив убивства небажаної дитини, шокували багатьох, але водночас захоплювали інтелігенцію — Лесю Українку та Михайла Коцюбинського , як написала професорка Києво-Могилянської академії Віра Агеєва в матеріалі для BBC News Україна.

У 1917 році він очолив уряд УНР, проте після поразки революції був змушений емігрувати. Оселившись у Франції, спершу займався політикою, але згодом присвятив себе творчості. Його нові твори знову викликали скандали, адже Винниченко послідовно виступав проти традиційної родини та офіційного шлюбу, переконуючи, що примус лише руйнує почуття.

Володимир Винниченко очолив перший Генеральний секретаріат Української Центральної Ради

Радикальні ідеї та особисте життя

Винниченко познайомився зі студенткою-медичкою Розалією Ліфшиць у 1909 році в Італії. Вони не реєстрували шлюб і поважали свободу одне одного, допускаючи романтичні чи сексуальні захоплення. В одному з таких зв’язків у чоловіка народився син, який помер немовлям. Попри це, пара прожила разом до його останніх днів, а шлюб довелося зареєструвати лише через еміграцію.

Жінка Володимира Винниченка - Розалія Ліфшиць

Винниченки захоплювалися вегетаріанством і нудизмом, що викликало насмішки земляків. Володимир любив засмагати, навіть зробив кабінет у скелі на морському узбережжі, де йому добре працювалося. Там і народилась знаменита антиутопія "Сонячна машина".

Літературні прориви

Винниченко вважав, що людська творчість здатна врятувати цивілізацію. Його драма "Закон" була надзвичайно сміливою для початку 1920-х, торкаючись теми сурогатного материнства . Історія героя, який зваблює секретарку, виглядає трагікомічно, але наприкінці він залишається з жінкою, яка народила дитину і відмовилася її віддавати "замовникам".

