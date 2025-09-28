Гороскоп на 29 сентября: приятные перемены у Стрельцов, любовная встряска у Львов

Предстоит насыщенный день, полный забот и ярких событий

До конца 2025 года у многих знаков Зодиака будут периоды перемен. Тем временем "Телеграф" предлагает гороскоп на завтра, 29 сентября, чтобы вы знали, чего ожидать от этого понедельника.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Будьте готовы к некоторому недопониманию со стороны коллег и родных. Избегайте конфликтов и ищите компромиссы — ссоры завтра могут затянуться надолго.

Телец (21 апреля — 21 мая)

На личном фронте могут появиться новые трудности, особенно в сфере отношений. Одиноким Тельцам не стоит активно искать пару, а тем, у кого уже есть близкий человек, лучше сосредоточиться на поддержке и заботе.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День отлично подходит для уборки и организации рабочего пространства. Возможны приятные знакомства и интересные деловые предложения. Наибольшей продуктивности вы достигнете в уединении.

Рак (22 июня — 22 июля)

Начните утро с наведения порядка — это поможет привлечь удачу. Завтра благоприятное время для перестановки мебели, приобретения растений или домашних животных. В этот день лучше не делиться своими успехами с окружающими.

Лев (23 июля — 23 августа)

В работе пора переходить от слов к делу. В любви отношениям пойдет на пользу небольшая встряска и смена обстановки. А тем Львам, кто пока одинок, лучше внимательнее присмотреться вокруг — возможно, нужный человек уже рядом.

Дева (24 августа — 23 сентября)

День обещает быть насыщенным и хлопотным: переплетение дел, неожиданные эмоции, мимолетные симпатии и спорные ситуации. Возможны недоразумения с близкими. Чтобы сохранить равновесие, слушайте свой внутренний голос — он укажет правильный путь.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Вселенная не в гармонии, и это может усложнить ситуацию. Повышается чувствительность, появляется ранимость. Но именно сейчас приходит время внутренней трансформации: пересмотреть отношение к жизни и к людям.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

День, когда судьба словно раскрывает ответы на давние вопросы. Главное — довериться интуиции, быть внимательными к себе и к миру вокруг. Особенно важными окажутся подсказки, связанные с деньгами, карьерой и грядущими переменами.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Время благоприятно и для подработки, и для домашних дел. Ночные светила могут устроить вам благоприятные изменения в профессиональной сфере.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Лучше не прислушиваться к навязчивым советам со стороны окружающих. Интуиция и собственный опыт станут надежными ориентирами. В этот день лучше полагаться на самостоятельность и уверенность в себе.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Близкие могут обратиться за помощью — не отказывайте. Потраченные завтра внимание и забота вернутся удачей в будущем. Но важно помнить о мере: чрезмерная уступчивость может сыграть против вас.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Удачно было бы начать избавляться от лишнего — ненужные дела, которые давно тяготят, или люди, приносящие в жизнь лишь раздражение и пустую трату сил. Наступает момент пересмотреть свои приоритеты.