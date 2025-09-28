Гороскоп на 29 вересня: приємні зміни у Стрільців, любовне потрясіння у Левів

Попереду насичений день, повний турбот і яскравих подій

До кінця 2025 року у багатьох знаків Зодіаку будуть періоди змін. Тим часом "Телеграф" пропонує гороскоп на завтра, 29 вересня, щоб ви знали, чого чекати від цього понеділка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Будьте готові до деякого непорозуміння з боку колег та рідних. Уникайте конфліктів і шукайте компроміси — сварки завтра можуть затягтися надовго.

Телець (21 квітня — 21 травня)

На особистому фронті можуть виникнути нові проблеми, особливо у сфері стосунків. Самотнім Тельцям не варто активно шукати пару, а тим, у кого вже є близька людина, краще зосередитися на підтримці та турботі.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День чудово підходить для прибирання та організації робочого простору. Можливі приємні знайомства та цікаві ділові пропозиції. Найбільшої продуктивності ви досягнете в усамітнені.

Рак (22 червня — 22 липня)

Почніть ранок із наведення порядку – це допоможе притягнути удачу. Завтра сприятливий час для перестановки меблів, придбання рослин чи домашніх тварин. Цього дня краще не ділитися своїми успіхами з оточуючими.

Лев (23 липня — 23 серпня)

У роботі час переходити від слів до справи. У коханні стосункам піде на користь невелике потрясіння і зміна обстановки. А тим Левам, хто поки що самотній, краще уважніше придивитися навколо — можливо, потрібна людина вже поряд.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

День обіцяє бути насиченим та клопітким: переплетення справ, несподівані емоції, швидкоплинні симпатії та спірні ситуації. Можливі непорозуміння із близькими. Щоб зберегти рівновагу, слухайте свій внутрішній голос – він вкаже правильний шлях.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Всесвіт не в гармонії, і це може ускладнити ситуацію. Підвищується чутливість, з’являється ранимість. Але саме зараз настає час внутрішньої трансформації: переглянути ставлення до життя та людей.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

День, коли доля немовби розкриває відповіді на давні запитання. Головне — довіритися інтуїції, бути уважними до себе та світу навколо. Особливо важливими виявляться підказки, пов’язані з грошима, кар’єрою та змінами.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Час сприятливий і для підробітку, і для домашніх справ. Нічні світила можуть зробити вам сприятливі зміни у професійній сфері.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Краще не прислухатися до нав’язливих порад з боку оточуючих. Інтуїція та власний досвід стануть надійними орієнтирами. Цього дня краще покладатися на самостійність та впевненість у собі.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Близькі можуть звернутися за допомогою – не відмовляйте. Витрачені завтра увага та турбота повернуться удачею у майбутньому. Але важливо пам’ятати про міру: надмірна поступливість може зіграти проти вас.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Вдало було б почати позбавлятися зайвого — непотрібні справи, які давно тяжіють, або люди, які приносять у життя лише роздратування і марнування сил. Настає час переглянути свої пріоритети.