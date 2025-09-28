Спивается и поздравляет оккупантов: что стало с Валюхой из "Сватов" и где сейчас уроженка Донецка

Кравченко обвиняли в алкоголизме

Татьяна Кравченко — актриса родом из Донецка, которая поддерживает полномасштабную войну России против Украины. Она передавала поздравления оккупантам, пренебрежительно высказывалась об украинских коллегах по сериалу "Сваты" и стала рупором кремлевской пропаганды.

"Телеграф" решил выяснить, как изменилась жизнь актрисы-украинофобки и чем она занимается сейчас.

Что нужно знать:

Татьяна Кравченко — актриса родом из Донецка, которая поддерживает вторжение оккупантов в Украине

Актриса играет в московском театре

Кравченко обвиняют в алкоголизме, но она отрицает злоупотребление спиртным

Где сейчас и чем занимается Татьяна Кравченко

Кравченко поддержала полномасштабное вторжение России в Украину. В то же время она раскритиковала бывшую коллегу по сериалу "Сваты" Анну Кошмал и назвала ее "личным врагом". А все потому, что Кошмал разочаровалась в позиции актеров, поскольку многие поддержали преступления россиян.

Что они лезут, они ничего в политике не понимают… Наверное, задача такая. Но могла бы сказать: "Я не буду говорить". А она так гневно, я ее даже не узнала. Она такая искренняя, с такой ненавистью, будто мы с Федькой враги. Татьяна Кравченко

Кравченко поддержала войну, фото из сети

В то же время Кравченко неоднократно приписывали алкоголизм. В частности, в 2023 году актер Станислав Садальский рассказал, что она не пришла на спектакль в Петербурге, где играла главную роль, потому что не могла выйти на сцену. Путинистка ответила, что не хотела выступать вместе с Садальским. Также в сети появилось фото, на котором актриса находится в нетрезвом состоянии. Это можно понять из того, что ее ведут под руки.

Тиражирование мифов о моей алкогольной зависимости отвратительно. За все время моей долгой актерской карьеры в театре и в кино я не сорвала ни репетиции, ни спектакля, ни съемки. Татьяна Кравченко

Кравченко вели под руки из-за нетрезвого состояния, фото из сети

Кравченко и Садальский, фото из сети

Также Кравченко рассказывала, что испытывала чувства к коллеге по сериалу "Сваты" Федору Добронравову. Однако он не ответил взаимностью, поскольку счастлив со своей женой.

Я, конечно, зря это где-то сказала, и все понеслось. А что? Мы любим друг друга в кадре, у меня это перенеслось в жизнь. Слава Богу, Федя, спасибо, что не поддался моим [желаниям]. Поэтому в кадре нам не нужно было играть супругов. У нас уже все было. Была настоящая забота. Татьяна Кравченко

Кравченко и Добронравов в сериале "Сваты", фото из сети

Кроме того, Кравченко "благословляла" чувашских бойцов на войну в Украине, передавала им поздравления и говорила, что молится за них. В 2023 году Кравченко рассказала, что ее сестра живет с семьей в Донецке. Также она отметила, что общается с ними и ей "сложно" воспринимать новости о событиях в Донбассе.

Недавно звонила старшей сестре по отцу, она плачет — недавно весь центр города разбомбили. Говорит, что очень тяжело. Я ей предлагала приехать ко мне, у меня есть где пожить, но она отказалась. А мой племянник работает врачом – тоже никак. Говорит: мол, справимся. Татьяна Кравченко

Сейчас Кравченко продолжает играть в театре "Ленком" в Москве, от которого часто гастролирует по городам страны-террориста. Также она продолжает сниматься в российском кино.

Кравченко играет в театре, фото из сети

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сейчас выглядит Федор Добронравов из сериала "Сваты". Он поддерживает великую войну России против Украины.