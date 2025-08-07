Разрушили россияне? Как сейчас выглядит дом, где снимали "Сватов"
Дома из сериала получили повреждения из-за оккупантов
Русскоязычный комедийный телесериал "Сваты" транслировали в Украине около 13 лет. Он был частью российской пропаганды, поскольку украинцев показывали там невежественными и бестолковыми крестьянами. Зато россиян позиционировали интеллигенцией. К тому же в "Сватах" снимались многие российские актеры, которые оказались путинистами и сторонниками войны против Украины. Мало кто знает, что сериал снимали в Киевской области.
По сюжету "Сватов" дом главных героев — Ивана и Валюхи Будько — был расположен в выдуманном селе Кучугуры. На самом же месте расположение усадьбы — село Горенка Бучанского района Киевской области.
В 2019 году дом, где снимали сериал, наполовину сгорел из-за пожара. Затем его восстановили и продолжили снимать "Сватов".
Здание осталось невредимым, пока в Украину не ворвались российские оккупанты. Несмотря на то, что само здание уцелело, враг повредил территорию. Во дворе осталась большая взрывная воронка от бомбы, а также в доме "вылетели" окна. Повреждения получило и ограждение.
До полномасштабной войны России против Украины в Горенку часто приезжали поклонники "Сватов". Они фотографировались на фоне дома семьи Будьков. Сейчас кадры можно сделать только на фоне полууничтоженной оккупантами усадьбы.
Дом Митяя в селе Мощун, тоже на Киевщине, оккупанты полностью разбили. От дома остались только стены, как выяснил журналист Константин Грубич. Здание, которое в течение многих лет служило съемочной площадкой, теперь стало пожарищем.
