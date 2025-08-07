Укр

Разрушили россияне? Как сейчас выглядит дом, где снимали "Сватов"

Автор
Виктория Козар
Дата публикации
Читати українською
Автор
Что произошло с домом из "Сватов"
Что произошло с домом из "Сватов". Фото Коллаж "Телеграфа"

Дома из сериала получили повреждения из-за оккупантов

Русскоязычный комедийный телесериал "Сваты" транслировали в Украине около 13 лет. Он был частью российской пропаганды, поскольку украинцев показывали там невежественными и бестолковыми крестьянами. Зато россиян позиционировали интеллигенцией. К тому же в "Сватах" снимались многие российские актеры, которые оказались путинистами и сторонниками войны против Украины. Мало кто знает, что сериал снимали в Киевской области.

По сюжету "Сватов" дом главных героев — Ивана и Валюхи Будько — был расположен в выдуманном селе Кучугуры. На самом же месте расположение усадьбы — село Горенка Бучанского района Киевской области.

Дом Будков Сваты
Дом главных героев Будьков, фото "Квартала 95"
Где снимали "Сватов"
Здесь снимали "Сватов", фото "Квартала 95"
"Сваты" дом, где снимали сериал
Дом расположен в Киевской области, фото из сети

В 2019 году дом, где снимали сериал, наполовину сгорел из-за пожара. Затем его восстановили и продолжили снимать "Сватов".

Дом из "Сватов" сгорел
В 2019 году дом из "Сватов" сгорел, фото dtp.kiev.ua
Дом из "Сватов" пожар
В доме из "Сватов" был масштабный пожар, фото dtp.kiev.ua

Здание осталось невредимым, пока в Украину не ворвались российские оккупанты. Несмотря на то, что само здание уцелело, враг повредил территорию. Во дворе осталась большая взрывная воронка от бомбы, а также в доме "вылетели" окна. Повреждения получило и ограждение.

Дом из "Сватов" после прихода оккупантов
Так выглядит усадьба после обстрела оккупантов, скриншот из видео Светланы Мащенко
Как выглядит дом из "Сватов" после 24 февраля 2022 года
Оккупанты разбили усадьбу из "Сватов", скриншот из видео Светланы Мащенко

До полномасштабной войны России против Украины в Горенку часто приезжали поклонники "Сватов". Они фотографировались на фоне дома семьи Будьков. Сейчас кадры можно сделать только на фоне полууничтоженной оккупантами усадьбы.

Так выглядел дом до прихода окупантов

Дом Митяя в селе Мощун, тоже на Киевщине, оккупанты полностью разбили. От дома остались только стены, как выяснил журналист Константин Грубич. Здание, которое в течение многих лет служило съемочной площадкой, теперь стало пожарищем.

Дом Митяя в "Сватах"
Здесь был дом Митяя в "Сватах", фото из сети
Дом Митяя "Сватах" до обстрелов оккупантов
Дом Митяя "Сватах" до обстрелов оккупантов, фото из сети
Дом Митяя после обстрелов оккупантов
Дом Митяя после обстрелов оккупантов, скриншот из видео Константина Грубича

Ранее "Телеграф" рассказывал, что говорит о войне Валюха из "Сватов", актриса Татьяна Кравченко. Она родилась в Донецке.

Теги:
#Украина #Сериал #Сваты #Будинок