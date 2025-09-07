Может достигать до 3 метров в высоту. Редкое растение растет в одном из садов Украины (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 671
Редкое растение растет в одном из садов Украины
В садах Черниговщины растет настоящая ботаническая редкость. Ее размеры поражают.
Им оказался арондо донакс вариегатный — многолетнее растение, принадлежащее к семейству злаковых. Его даже можно приобрести, как говорится в публикации пользователя Facebook.
По словам Марины Королевой, она выращивает этого гиганта уже более 10 лет.
Что это за растение
Она поражает своим видом: высокие, до 2-3 метров, стебли с бело-зелеными полосатыми листьями создают эффектный акцент в ландшафтном дизайне. В теплое время года арондо формирует пушистые метелки.
Родиной арондо считают Средиземноморье и Южную Азию, где он растет на берегах рек и влажных участках. В Европе его ценят не только за красоту, но и за неприхотливость: он хорошо выдерживает жару, растет на солнечных участках и плодородной почве, однако на зиму нуждается в укрытии.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине росло редкое растение, которое выживает даже в специфических условиях. Ее цветки белого цвета и они покрыты маленькими волосками, словно плюшевые.