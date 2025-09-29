Редкий цветок нашли в одной из областей Украины: для него даже создали охранную зону (фото)

На территории Хмельнитчины обнаружили пальчатокоренник майский — редкое растение из семейства орхидей

Природа Украины хранит немало уникальных растений, среди которых редкие представители семейства орхидных. Один из таких цветков, пальчатокоренника майского, обнаружили в Шепетовском районе Хмельницкой области.

В Хмельницкой области зафиксировали редкий цветок — пальчатокоренника майского. Ее увидели в пределах Климентовецкого лесничества Шепетовского надлесничества филиала "Подольский лесной офис". Отныне на территории Михайлюкской сельской громады уже создана первая охранная зона для сохранения этого вида, как написали в "День за днем".

Как выглядит цветок

Пальчатокоренник майский относится к семейству орхидных. Его можно встретить в региональном ландшафтном парке "Малеванка" и в его окрестностях.

Орхидея имеет стройный стебель высотой 20-60 см с длинными узкими листьями. Ее главное украшение — соцветия из мелких пурпурных или розово-фиолетовых цветов, собранных в плотный колос. На лепестках заметны более темные узоры. Благодаря такому яркому виду пальчатокоренника легко узнать среди других лесных цветов.

Чаще всего пальчатокоренник растет во влажных опушках, сосновых и еловых лесах, на моховых болотах, влажных лугах и полянах.

