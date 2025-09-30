Тільки приїхав на місце рибалки: чоловік підкорив соцмережу трофейною рибою (відео)
Рибалка з Харкова показав великий улов — білого амура на 12 кілограмів
В Україні рибалки все частіше хизуються своїми трофейними уловами білих амурів. Чоловіку зі Харкова теж пощастило зі рибиною.
Харківський рибалка показав у TikTok відео свого швидкого великого улову — білого амура. Точну вагу риби не вказано, проте, за оцінкою автора, вона може важити до 12 кілограмів.
Відео чоловіка викликало шквал захоплених коментарів.
Для довідки
Білий амур — це велика прісноводна риба з подовженим тілом, зазвичай срібно-чорного відтінку, з маленькою головою та білим черевом. Вирізняється миролюбним характером і харчується переважно рослинною їжею, включно з водоростями та водною рослинністю, що допомагає регулювати ріст водоростей у водоймах.
Природним середовищем білого амура є річки та озера Східної Азії, зокрема Китай та Росія, але сьогодні його штучно акліматизували в багатьох водоймах України та Європи, де він добре приживається.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що "модніка"-велетня спіймали на Десні. Рибалка постраждав від власного улову. Розмірі цієї рибини вражають, адже він важить майже 22 кілограми.