Тільки приїхав на місце рибалки: чоловік підкорив соцмережу трофейною рибою (відео)

Рибалка з Харкова показав великий улов — білого амура на 12 кілограмів

В Україні рибалки все частіше хизуються своїми трофейними уловами білих амурів. Чоловіку зі Харкова теж пощастило зі рибиною.

Харківський рибалка показав у TikTok відео свого швидкого великого улову — білого амура. Точну вагу риби не вказано, проте, за оцінкою автора, вона може важити до 12 кілограмів.

Відео чоловіка викликало шквал захоплених коментарів.

Як коментують під відео

Для довідки

Білий амур — це велика прісноводна риба з подовженим тілом, зазвичай срібно-чорного відтінку, з маленькою головою та білим черевом. Вирізняється миролюбним характером і харчується переважно рослинною їжею, включно з водоростями та водною рослинністю, що допомагає регулювати ріст водоростей у водоймах.

Який вигляд має риба

Природним середовищем білого амура є річки та озера Східної Азії, зокрема Китай та Росія, але сьогодні його штучно акліматизували в багатьох водоймах України та Європи, де він добре приживається.

