Когда-то это был один из самых высоких жилых домов в Полтаве: как выглядит "Замок Ричарда" и почему его любят вороны

Ходит легенда, что в этом доме мучительно умирал колдун

В Полтаве немало домов, которые хранят в своих стенах не только историческую память. О некоторых из них годами ходят мифы и легенды. Одним из таких является бывший доходный дом Перцовича на улице Юлиана Матвийчука, который еще называют "Замок Ричарда".

Это здание как доходный дом в 1890 году построил известный в городе присяжный поверенный Перцович. Архитектором стал известный полтавский зодчий Витольд Веселли, впоследствии занимавший должность городского архитектора. Для своего времени это был один из самых высоких жилых домов в Полтаве — в разных частях в нем было от трех до четырех этажей, квартиры разделялись на бытовую и парадную зону, удобную для обеспеченных жильцов.

Дом Перцовича

По словам архитектора Артура Арояна, этот дом считается образцом викторианской архитектуры — редкого явления для Полтавы. Дом напоминает оборонное или фортификационное сооружение XV–XVI веков. Особенно выразительно это подчеркивали шпили на крыше, которые, к сожалению, демонтировали в конце 1990-х из-за аварийного состояния.

История дома Перцовича

За более чем сто лет существования дом сменил много ролей. В свое время здесь действовал отель, а по другой версии — даже дом терпимости. Во время Второй мировой войны в сооружении проживали немецкие военные, а позже он был почти полностью сожжен. После войны дом восстановили, но его первоначальную планировку разрушили: большие квартиры разделили на маленькие, чтобы разместить больше жильцов. Сегодня в нем насчитывается до 11 квартир.

С некоторых ракурсов дом напоминает замок

Легенда про колдуна и воронов в "Замке Ричарда"

Интерес к этому месту вызывает легенда о таинственном жильце, который якобы поселился на верхнем этаже в начале ХХ века. Существует версия, что это был странный мужчина, закутанный в плащ, который почти не выходил из комнаты и только иногда посылал молчаливого слугу в город. Жильцы дома стали подозревать в нем колдуна или чернокнижника — вокруг квартиры стали происходить странные события, а на крышу дома слетались вороны.

Одним поздним осенним вечером слуга странного жильца выбежал из дома в поисках врача. Преодолев страх, некоторые из персонала зашли в комнату загадочного незнакомца и стали свидетелями ужасной сцены: седой мужчина мучился на кровати в предсмертных судорогах. Когда врач пришел, он ничем не мог помочь мужчине. Тогда одна из горничных открыла окно, жилец облегченно вздохнул и замер в неестественной позе.

Над домом любят кружить вороны

Нынешние жильцы дома скептически относятся к таким историям и считают их выдумками. Но они признают, что вороны действительно регулярно кружат над крышей, особенно весной и осенью. Но это объясняют сезонными перелетами птиц.

Несмотря на слухи и преувеличения, дом Перцовича — это объект культурного наследия местного значения. Зданию не помешает реставрация, в частности восстановление утраченных декоративных элементов. Ведь даже в нынешнем запущенном виде дом остается впечатляющим примером викторианского стиля и важной частью архитектурной истории города.

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