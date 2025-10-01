Этот способ повторит каждый: как хранить морковь зимой, чтобы не сгнила

Морковь может успешно сохраняться всю зиму

Продолжается период заготовки урожая на зиму, и люди все чаще интересуются, как хранить овощи как можно дольше. Существует простой и проверенный лайфхак, что сделать с морковью, чтобы она не потеряла вкус и не сгнила.

Валерий Капинос поделился в тиктоке, во что положить морковь на длительное хранение. Прежде всего нужно извлечь плоды из земли и стряхнуть с них излишки грунта. После этого овощи нужно тщательно высушить, чтобы они не сгнили.

Перед тем, как класть плоды на хранение, проверьте, нет ли на них повреждений или гнили. Некачественные морковки нужно выбросить, потому что они испортят оставшийся урожай.

Урожай моркови, фото Freepik

Далее необходимо взять емкость, в которой будем держать морковь, например ящик. Застилаем на дно агроткань, но не пленку. Также насыпаем песок или опилки в емкость, но важно, чтобы они были сухими.

в емкость, но важно, чтобы они были сухими. Выкладываем овощи в ящик, однако таким образом, чтобы они не касались друг друга . Затем засыпаем плоды плотным слоем песка или опилок.

. Затем засыпаем плоды плотным слоем песка или опилок. Ставим еще один слой моркови и опять же засыпаем песком или опилками.

Как хранить морковь

Ящики с морковью следует хранить в прохладном месте. Так овощи не будут портиться длительный период.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно хранить высушенную мяту. Важно не допустить некоторых ошибок.