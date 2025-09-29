Никогда не делайте это с мятой, и ваш чай зимой будет ароматным и вкусным: как хранить растение

Эти три способа помогут вам подготовить мяту к зиме

Мята не только ароматная, но и полезная. Ее добавляют в чай, десерты и даже салаты. Однако не каждый знает, как правильно хранить высушенное растение.

"Телеграф" расскажет, чего делать нельзя. А также, что стоит учесть, чтобы в мяте не завелись насекомые и оно оставалось свежим и благоухающим.

Что не нужно делать с мятой

Многие после сушки складывают листья в полиэтиленовые пакеты или хранят во влажных местах, например, на кухонной полке у плиты. Это большая ошибка: в закрытых пакетах мята быстро теряет аромат, может заплесневеть или даже привлечь насекомых.

Не стоит оставлять сушеное растение на солнце или вблизи источников тепла — под действием света и высокой температуры эфирные масла разрушаются, а мята теряет свои вкусовые и полезные свойства.

Как следует хранить мяту

Лучший способ – держать сушеные листья в сухом, темном и хорошо проветриваемом шкафу. Для этого подойдут стеклянные банки с крышками, холщовые мешочки или коробочки из натурального дерева.

Чтобы избежать появления насекомых, следует пересыпать мяту в герметичную посуду и время от времени проверять, не попала ли внутрь влага. Если вы храните растение в холщовых мешочках, лучше выбрать место подальше от кухни, где повышена влажность.

Хранение мяты

Дополнительно можно положить в банку маленький кусочек чистой бумажной салфетки, которая будет впитывать остаточную влагу, сохраняя листья сухими.

