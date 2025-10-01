Цей спосіб повторить кожен: як зберігати моркву взимку, щоб не згнила

Морква може успішно зберігатися всю зиму

Триває період заготівлі урожаю на зиму, і люди все частіше цікавляться, як зберігати овочі якомога довше. Існує простий і перевірений лайфхак, що зробити з морквою, аби вона не втратила смаку і не згнила.

Валерій Капінос поділився у тіктоці, у що покласти моркву на тривале зберігання. Насамперед потрібно витягнути плоди із землі та струсити з них надлишки ґрунту. Після цього овочі потрібно ретельно висушити, щоб вони не згнили.

Перед тим, як класти плоди на зберігання, перевірте, чи не має на них пошкоджень або гнилі. Неякісні морквини потрібно викинути, бо вони зіпсують решту урожаю.

Урожай моркви, фото Freepik

Далі необхідно взяти місткість, в якій триматимемо моркву, наприклад ящик. Застеляємо на дно агротканину, але не плівку. Також насипаємо пісок чи тирсу у місткість, але важливо, щоб вони були сухими.

у місткість, але важливо, щоб вони були сухими. Викладаємо овочі в ящик, однак таким чином, щоб вони не торкалися одне одного . Потім засипаємо плоди щільним шаром піску чи тирси.

. Потім засипаємо плоди щільним шаром піску чи тирси. Ставимо ще один шар моркви і знову ж засипаємо піском або тирсою.

Як зберігати моркву

Ящики з морквою потрібно зберігати у прохолодному місці. Так овочі не псуватимуться тривалий період.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно зберігати висушену м'яту. Важливо не припуститися деяких помилок.