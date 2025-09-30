Машину времени, которая изменила кино: какой фильм был самым популярным в 1985 году

"Оскар" этот фильм не получил, но стал культовым

Наверное, невозможно представить историю кинематографа без фильма "Назад в будущее". Это культовая научно-фантастическая комедия режиссера Роберта Земекиса стала любимой лентой миллионов зрителей со всего мира. Именно она и стала самой популярной в 1985 году и остается актуальной даже 40 лет спустя.

В центре сюжета — семнадцатилетний Марти Макфлай — американский подросток, который дружит с ученым доктором Эмметом "Доком" Брауном. Док изобрел машину времени, встроенную в автомобиль, но для ее работы нужен плутоний. Из-за несчастного случая парень попал в 1955 год с 1985-го.

В прошлом он встречается со своими родителями, которые должны были познакомиться и теперь существование его семьи оказывается под угрозой. Марти находит молодого Дока Брауна и пытается все исправить.

Марти Макфлай и Док Браун

Популярность фильма

Кинолента быстро стала хитом. Одиннадцать недель подряд "Назад в будущее" возглавлял американский прокат и стал самым кассовым фильмом 1985 года в мире.

При бюджете около 19 миллионов долларов лента собрала в мировом прокате более 380 миллионов. Премию "Оскар" фильм не получил, он был в четырех номинациях, включая "Лучший оригинальный сценарий" и "Лучшая песня". Также он одержал победу в категории "Лучший монтаж звуковых эффектов".

Обратно в будущее

"Назад в будущее" — это больше, чем просто фильм. Это культурный феномен, подаривший миру незабываемые образы Марти Макфлая и Дока Брауна, машину времени DeLorean и интерес к перемещению во времени. Кинолента стала культовой, а те, кто смотрел его в 1985-м, обожают его до сих пор.

