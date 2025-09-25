Легендарная Nokia 1100 прошла испытание водой: уцелел ли телефон после 15 лет в море (видео)

Легендарная Nokia 1100 пролежала в море более 15 лет и сохранилась

Водные глубины часто сохраняют не только потерянные украшения. В сети появилось видео с телефоном, чудом выдержавшим испытание морем. Речь идет о легендарной Nokia 1100, которая пролежала в воде более полутора десятилетий.

Несмотря на грязь и окисление, устройство почти полностью сохранилось: чехол не разлезся даже после длительного пребывания в жестких условиях, но на экране вместо привычного монохромного интерфейса — пузырьки воздуха. Чтобы открыть "змейку" застежки, пришлось воспользоваться плоскогубцами – металлические элементы сильно разрушила коррозия. Открывать телефон пришлось в перчатках – он был очень грязный.

Nokia 1100 считается одним из самых массовых мобильных телефонов в истории. Его выпуск стартовал в 2003 году. Именно этот телефон был изготовлен в Венгрии. В общей сложности тираж достиг около 250 миллионов экземпляров.

Версии Nokia 1100

Модель получила популярность благодаря простоте, прочности и долговременной автономности: батарея работала до 400 часов в режиме ожидания. У телефона был монохромный дисплей.

Вместе с аппаратом сохранилась и сим-карта – не менее культовая SIM-SIM от UMC SIM. Под видео с телефоном люди активно оставляют комментарии и делятся воспоминаниями о реальной выносливости "Нокии" и советами.

Обсуждали и первые телефоны людей в целом. Есть и те, у кого такие Nokia 1100 до сих пор работают.

Nokia 1100 – уникальный телефон, считают в сети

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинец нашел очень нужный "гаджет" для эпохи свечей. Он помогал гасить свечи, не задувая их.