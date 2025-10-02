С Днем учителя! Красочные открытки и теплые слова, чтобы поздравить педагогов

В это воскресенье в Украине отмечается День учителя

День учителя — важный профессиональный праздник работников образования. В этот день принято благодарить педагогов за их труд и важный вклад в воспитание и образование детей.

Праздник имеет плавающую дату — первое воскресенье октября. В 2025 году он припадает на 5 октября. Однако поздравлять учителей начинают накануне — в четверг и пятницу.

"Телеграф" подготовил яркие открытки и теплые поздравления своими словами, чтобы вы могли поздравить учителей с профессиональным праздником.

Открытки и поздравления с Днем учителя

Дорогие педагоги, с Днем учителя! Спасибо за ваш труд, терпение и веру в каждого ученика. Вы делаете мир лучше, вдохновляя нас каждый день!

***

Поздравляю с Днем учителя! Ваш труд бесценен, ведь вы учите нас не только знаниям, но и жизни. Пусть ваш путь будет полон радости и благодарности!

Уважаемые педагоги, с праздником! Вы — наши наставники, которые помогают расти и находить себя. Желаю вам сил, вдохновения и счастья!

***

С Днем учителя, наши дорогие! Спасибо за вашу мудрость и тепло, которые вы дарите. Пусть каждый день приносит вам улыбки и признание!

Поздравляю с Днем учителя! Вы — настоящие герои, которые сеют знания и добро. Желаю вам здоровья, энергии и благодарных учеников!

***

Дорогие учителя, с вашим днем! Спасибо за то, что учите нас мечтать и добиваться целей. Пусть ваша работа всегда приносит радость!

С Днем учителя! Вы — свет, который помогает нам находить дорогу в жизни. Желаю вам счастья, уважения и море положительных эмоций!

***

Поздравляю с профессиональным праздником! Спасибо за ваш труд и заботу, вы делаете нас лучше. Пусть ваша жизнь будет такой же яркой, как ваши уроки!

С Днем учителя, дорогие педагоги! Вы учите нас не только предметам, но и человечности. Желаю вам вдохновения и крепкого здоровья!

***

Дорогие учителя, с праздником вас! Спасибо за ваше терпение и любовь к делу. Пусть каждый день радует вас новыми успехами учеников!

