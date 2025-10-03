Укр

Самые лучшие поздравления с Днем учителя 2025 на украинском: яркие открытки и стихи

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Учителей поздравляют в первое воскресенье октября
Учителей поздравляют в первое воскресенье октября. Фото Freepik

Не забудьте пожелать своим педагогам успехов в работе

Ежегодно в Украине, согласно календарю праздников, День учителя отмечают в первое воскресенье октября, поэтому в 2025 году он выпадает на 5 число. В этот день у многих украинцев находится повод для поздравлений, и для этого совсем не обязательно быть учеником или родителем.

В это время украинцы могут выражать признательность и отмечать усердие и преданность всех учителей, которые были и остаются наставниками на пути к взрослой жизни и достижениям. "Телеграф" подготовил подборку поздравлений на украинском языке в стихах, а также красивые открытки и картинки, которые можно скачать и отправить педагогам через мессенджеры или социальные сети.

С Днем учителя 2025: открытки и стихи

открытка поздравляю с днем учителя

З Днем учителя вітаєм!

І сьогодні Вам бажаєм

Позитиву та кохання,

Щоб збувались всі бажання.

Учнів гарних та старанних,

Днів щасливих та безхмарних,

Щоб були у Вашім домі

Всі щасливі та здорові!

открытка с днем учителя

Хай буде прекрасним, щасливим це свято,

Бажаєм міцного здоров’я багато,

Вам вдячні за людяність, працю, знання,

Сердчене тепло та всього пізнання.

Бажаємо щастя, багатства, достатку,

Хай буде в житті Вашім все у порядку!

картинка с днем учителя

Вас з Днем вчителя вітаю!

Щиро Вам я побажаю,

Щоб Вас учні шанували,

Всі невзгоди відступали.

Миру, затишку, надії,

Завжди щоб збувались мрії!

поздравляю открытка с днем учителя

Наші милі, любі вчителі,

Вам поклон низький аж до землі,

За завзятість у своїй роботі,

За знання, терпіння і турботу.

І нехай у найскрутніший час

Віра в краще не покине вас,

Зіронька надії не згасає,

І Господь життя оберігає.

поздравляю картинка с днем учителя 2025

Вітаємо Вас з професійним святом,

Сьогодні для Вас — квітів багато!

Дякуєм Вам за щоденну турботу,

За людяність, ласку й невпинну роботу,

За те, що знання нам даруєте цінні,

На нас витрачаючи роки безцінні!

с днем учителя открытка

В эту пятницу христиане в Украине чтят важного святого. Ранее "Телеграф" писал, что нельзя делать 3 октября, чтобы не навлечь беду на свой дом.

Теги:
#День учителя #Поздравления #Праздники #Открытки #Поздравления на День учителя