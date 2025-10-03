Самые лучшие поздравления с Днем учителя 2025 на украинском: яркие открытки и стихи

Не забудьте пожелать своим педагогам успехов в работе

Ежегодно в Украине, согласно календарю праздников, День учителя отмечают в первое воскресенье октября, поэтому в 2025 году он выпадает на 5 число. В этот день у многих украинцев находится повод для поздравлений, и для этого совсем не обязательно быть учеником или родителем.

В это время украинцы могут выражать признательность и отмечать усердие и преданность всех учителей, которые были и остаются наставниками на пути к взрослой жизни и достижениям. "Телеграф" подготовил подборку поздравлений на украинском языке в стихах, а также красивые открытки и картинки, которые можно скачать и отправить педагогам через мессенджеры или социальные сети.

С Днем учителя 2025: открытки и стихи

З Днем учителя вітаєм!

І сьогодні Вам бажаєм

Позитиву та кохання,

Щоб збувались всі бажання.

Учнів гарних та старанних,

Днів щасливих та безхмарних,

Щоб були у Вашім домі

Всі щасливі та здорові!

Хай буде прекрасним, щасливим це свято,

Бажаєм міцного здоров’я багато,

Вам вдячні за людяність, працю, знання,

Сердчене тепло та всього пізнання.

Бажаємо щастя, багатства, достатку,

Хай буде в житті Вашім все у порядку!

Вас з Днем вчителя вітаю!

Щиро Вам я побажаю,

Щоб Вас учні шанували,

Всі невзгоди відступали.

Миру, затишку, надії,

Завжди щоб збувались мрії!

Наші милі, любі вчителі,

Вам поклон низький аж до землі,

За завзятість у своїй роботі,

За знання, терпіння і турботу.

І нехай у найскрутніший час

Віра в краще не покине вас,

Зіронька надії не згасає,

І Господь життя оберігає.

Вітаємо Вас з професійним святом,

Сьогодні для Вас — квітів багато!

Дякуєм Вам за щоденну турботу,

За людяність, ласку й невпинну роботу,

За те, що знання нам даруєте цінні,

На нас витрачаючи роки безцінні!

В эту пятницу христиане в Украине чтят важного святого. Ранее "Телеграф" писал, что нельзя делать 3 октября, чтобы не навлечь беду на свой дом.