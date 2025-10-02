З Днем вчителя! Барвисті листівки та теплі слова, щоб привітати освітян

Цієї неділі в Україні відзначається День вчителя

День вчителя – важливе професійне свято працівників освіти. Цього дня прийнято дякувати педагогам за їхню працю та важливий внесок у виховання та освіту дітей. Свято має плаваючу дату – першу неділю жовтня. У 2025 році він припадає на 5 жовтня. Проте вітати вчителів розпочинають напередодні — у четвер та п’ятницю.

"Телеграф" підготував яскраві листівки та теплі привітання своїми словами, щоб ви могли привітати вчителів із професійним святом.

Листівки та привітання з Днем вчителя

Дорогі освітяни, з Днем вчителя! Дякую за вашу працю, терпіння та віру в кожного учня. Ви робите світ кращим, надихаючи нас щодня!

***

Вітаю із Днем вчителя! Ваша праця безцінна, адже ви навчаєте нас не лише знанням, а й життю. Нехай ваш шлях буде сповнений радості та вдячності!

Шановні освітяни, зі святом! Ви наші наставники, які допомагають рости і знаходити себе. Бажаю вам сил, натхнення та щастя!

***

Із Днем вчителя, наші дорогі! Дякую за вашу мудрість і тепло, які ви даруєте. Нехай кожен день приносить вам посмішки та визнання!

Вітаю із Днем вчителя! Ви — справжні герої, які сіють знання та добро. Бажаю вам здоров’я, енергії та вдячних учнів!

***

Дорогі вчителі, з вашим днем! Дякую за те, що вчите нас мріяти та досягати цілей. Нехай ваша робота завжди приносить радість!

Із Днем вчителя! Ви — світло, яке допомагає нам знаходити дорогу у житті. Бажаю вам щастя, поваги та море позитивних емоцій!

***

Вітаю із професійним святом! Дякую за вашу працю і турботу, ви робите нас краще. Нехай ваше життя буде таким же яскравим, як ваші уроки!

З Днем вчителя, дорогі освітяни! Ви навчаєте нас не лише предметам, а й людяності. Бажаю вам натхнення та міцного здоров’я!

***

Дорогі вчителі, зі святом вас! Дякую за ваше терпіння та любов до справи. Нехай кожен день тішить вас новими успіхами учнів!

