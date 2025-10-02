Это место окрестили "восьмым чудом Харькова". Не каждый угадает его по фото

Особенностью этого сооружения является его закрытый тип – оно не имеет окон

Харьков – город, который постоянно развивается и имеет много уникальных достопримечательностей, которых нет во многих странах мира. Это касается и одного места, строительство которого началось еще во времена СССР.

На фото можно увидеть мощное сооружение необычной формы. Она изгибается дугой над ландшафтом, соединяя два берега.

Эта инженерная конструкция была открыта в середине 80-х годов прошлого века – вернее, 10 августа 1984 года. Подготовка к строительству началась еще в 1979 году и требовала масштабных изменений в городской застройке. Для реализации проекта пришлось разрушить несколько кварталов частных домов в одном из районов города – почти полтора километра застройки по правой стороне реки. Даже газопровод пришлось переносить.

Что это за место

Это Харьковский метромост – единственный метромост закрытого типа в Харьковском метрополитене, расположенный между станциями "Киевская" и "Академика Барабашова" на Салтовской линии. Настоящая жемчужина советской инженерной мысли, которая до сих пор служит горожанам.

Особенностью этого сооружения является его закрытый тип – он не имеет окон. Это решение было принято по техническим соображениям: чтобы сохранить правильную вентиляцию и температурный режим внутри, а также чтобы резкие перепады освещения не влияли на зрение управляющих ею.

Интересная деталь по истории: параллельно с этим объектом планировалось построить масштабный проспект, который должен был соединить центр города с одним из самых больших жилых массивов. Для этого даже успели построить две огромные колонны. Но, как и многие амбициозные проекты конца 80-х, строительство остановилось и так и не было завершено. Сегодня реализовать этот план практически невозможно из-за плотной застройки и возникшего на этом месте большого рынка.

Кстати, в 2001 году один из элементов этого сооружения пришлось закрыть для безопасности граждан из-за отсутствия перил.

Эта конструкция остается уникальной не только для Украины, но и всего мира. Мало где можно увидеть подобное инженерное сооружение такого типа.

Добавим, что харьковчане лет 10 назад определились со списком "Семь чудес Харькова". Макеты лучших архитектурно-технических построек были установлены в сквере возле станции метро "Академика Бекетова". Конечно, этим кругом список городских памятников не исчерпывается. А харьковский метромост назвали "восьмым чудом Харькова".

