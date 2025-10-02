Це місце охрестили "восьмим дивом Харкова". Не кожен відгадає його по фото

Особливістю цієї споруди є її закритий тип – вона не має вікон

Харків – місто, яке постійно розвивається і має багато унікальних пам'яток, яких не має у багатьох країнах світу. Це стосується і одного місця, будівництво якого розпочалось ще у часі СРСР.

"Телеграф" вирішив поцікавитися у своїх читачів, чи добре вони знають Харків. Ми покажемо фото, а ви спробуйте без підказки відгадати, що це.

На фото можна побачити масивну споруду незвичайної форми. Вона вигинається дугою над ландшафтом, з'єднуючи два береги.

Ця інженерна конструкція була відкрита у середині 80-х років минулого століття – точніше, 10 серпня 1984 року. Підготовка до її будівництва розпочалася ще у 1979 році і вимагала масштабних змін у міській забудові. Заради реалізації проекту довелося зруйнувати кілька кварталів приватних будинків в одному з районів міста – майже півтора кілометра забудови по правій стороні річки. Навіть газопровід довелося переносити.

Що це за місце

Це Харківський метроміст – єдиний метроміст закритого типу в Харківському метрополітені, розташований між станціями "Київська" і "Академіка Барабашова" на Салтівській лінії. Справжня перлина радянської інженерної думки, яка й досі служить містянам.

Особливістю цієї споруди є її закритий тип – вона не має вікон. Це рішення було прийнято з технічних міркувань: щоб зберегти правильну вентиляцію і температурний режим всередині, а також щоб різкі перепади освітлення не впливали на зір тих, хто нею керує.

Фото - kharkovgo

Цікава деталь з історії: паралельно з цим об'єктом планувалося побудувати масштабний проспект, який мав з'єднати центр міста з одним з найбільших житлових масивів. Для цього навіть встигли звести дві величезні колони. Але, як і багато амбітних проектів кінця 80-х, будівництво зупинилося і так і не було завершено. Сьогодні реалізувати цей план практично неможливо через щільну забудову та великий ринок, що виник на цьому місці.

До речі, у 2001 році один з елементів цієї споруди довелося закрити для безпеки громадян через відсутність перил.

Ця конструкція залишається унікальною не лише для України, але й для всього світу. Мало де можна побачити подібну інженерну споруду такого типу.

Додамо, що харків'яни років 10 тому визначилися зі списком "Семи чудес Харкова". Макети найкращих архітектурно-технічних споруд були встановлені в сквері біля станції метро "Академіка Бекетова". Звичайно ж, цим колом список міських пам'яток не вичерпується. А харківський метроміст назвали "восьмим чудом Харкова".

