Это легендарное место среди гор узнает не каждый: присмотритесь на фото

Сюда приезжают многие туристы, а история этого места началась очень давно

Среди густых карпатских лесов скрывается одно из самых загадочных природных образований Украины. Его обожает много украинцев.

"Телеграф" решил поинтересоваться у своих читателей, хорошо ли они знают Украину. Мы покажем фото, а вы без подсказки попытайтесь угадать, где оно находится.

На фотографии вы видите поразительный природный феномен, образовавшийся в результате взрыва горных пород во время сплава леса. Мощный водный поток с невероятной силой прорывается сквозь узкое скальное ущелье, создавая каскад бурной воды.

В кадре видно, как вода падает с высоты, разбиваясь о массивные каменные глыбы. По обеим сторонам водного потока возвышаются темные скалы, покрытые зеленым мхом и окутанные таинственной атмосферой древних хвойных лесов. Вода образует белую пену, которая контрастирует с темными оттенками камней и вокруг растительности.

Особое внимание привлекает огромная каменная глыба, расположенная прямо посреди водного потока – она напоминает естественный мост или арку. Вокруг царит дикая, неприкосновенная природа карпатских лесов.

Среди местных ходит легенда, что это место имеет очень сильную энергию. Гуцулы верят, что даже просто прогулявшись возле него, можно восстановить свои жизненные силы.

Что это за место

Это водопад Пробой в Яремче Ивано-Франковской области.Он поражает посетителей своей первозданной красотой и неукротимой силой.

Летом его воды могут иметь разную окраску в зависимости от погодных условий, а зимой водопад превращается в настоящую ледовую сказку, когда вода застывает в фантастические скульптуры.

Водопад Пробой

Независимо от времени года это место очаровывает каждого, кто его посещает. Скорость течения здесь достигает впечатляющих 80 километров в час, а глубина природного бассейна у подножия водопада достигает 20 метров.

Именно эта комбинация мощного течения и большой глубины делает Пробой не только красивым, но и опасным местом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядела "Аркадия" в Одессе.