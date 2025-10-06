"Лебединая верность" действительно существует? Ответ орнитолога вас удивит

В Украине несколько видов лебедей, но ни один не гарантирует "любовь до конца жизни"

В Украине встречается три вида лебедей, которые можно увидеть почти во всех областях. Лебедь-шипун наиболее распространен, гнездится по всей территории, кроме гор, лебедь-кликун — пролетный и зимующий вид, и лебедь малый — редкий, краснокнижный вид. Но всех лебедей объединяет общий миф — об их невероятной верности в паре.

Орнитолог Василий Костюшин в интервью "Телеграфу" опровергает этот миф, который уже успел благодаря массовой культуре хорошо закрепиться в сознании людей. В среднем дикие лебеди живут 20-30 лет, хотя могут прожить и до 50. Так что иногда долгосрочные отношения встречаются, но насколько это доминирующая тенденция сказать трудно.

Лебеди, как и ряд других видов птиц, могут образовывать пары на длительный период, не на один год. Но это не обязательно, что так бывает у всех пар. Пары могут изменяться по естественным причинам, например, самец или самка в паре погибли. Василий Костюшин, орнитолог

Всё зависит от биологии, напоминает эксперт. К примеру, у других птиц с большой продолжительностью жизни, которые вместе зимуют, также устаиваются стойкие пары. Костюшин приводит в пример альбатросы. Отметим, процент "разводов" у этих пар был около 1%, но с изменениями климата выросли до 8%. Орнитолог говорит, что в основном смена партнера вызвана естественными факторами.

Эволюции, в принципе, не выгодно формировать в моногамии. Должен быть баланс. Если партнер дефектен, его нужно менять, например, если от него нет потомства. Поэтому природа делает это гибко. Василий Костюшин, орнитолог

