Один из самых больших в Украине. Какая участь постигла легендарный рынок (фото, видео)

Территория рынка занимает площадь 35 га

В Украине есть немало уникальных рынков, которые функционируют до сих пор. Одним из них можно назвать Калиновский рынок в Черновцах, который местные называют Калиной.

"Телеграф" расскажет историю этого рынка, а также покажет, как он выглядит сейчас. Отметим, что рынок находится на ул. Калиновская, 13-А.

История одного из крупнейших рынков Украины

"Калиновский рынок" считается одним из четырех самых больших в Украине. Его площадь составляет 35 гектаров. Создан рынок был в 1990-х годах. Именно тогда власти города решили обобщить все торговые ряды, разбросанные по городу и вынести их за пределы центра.

Именно поэтому для рынка была выделена территория вблизи нового моста через реку Прут. Здесь было непригодное для хозяйственной деятельности место, которое отдали под торговые ряды.

Калиновский рынок в Черновцах в 2000-х

Калиновский рынок в Черновцах

Почти с первых дней существования рынка его полюбили местные, поэтому приезжали сюда скупляться не только в выходные. Было время, особенно перед праздниками, когда на "Калинке" буквально не было, где яблоку упасть, так много людей приходило на закупки.

Как рынок выглядит сейчас

Сейчас рынок "Калинка", как его называют местные, работает, хотя переживает не лучшие времена. За более чем 20 лет существования торговые ряды сильно разрослись, но количество покупателей уменьшилось. Это довольно хорошо показывает опубликованное видео с пустыми рядами.

Как выглядит рынок Калина сейчас

Рынок Калина в Черновцах

Однако на семи торговых секторах рынка обустроено почти 10 тысяч торговых объектов. Здесь работает около 20 тысяч предпринимателей. На территории рынка есть банковские учреждения, аптеки, бесплатные общественные туалеты, два медпункта, развитая транспортная и социальная инфраструктура.

Ранее "Телеграф" рассказывал историю завода, который кормил пол Винницы, но его забросили.