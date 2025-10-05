Продукцию копировали в Европе, а затем бросили умирать: история завода, кормившего пол-Винницы

Как завод, первым в СССР освоивший производство гранулированного суперфосфата и выпускавший легендарный "Лотос", закончил жизнь руиной.

Когда-то на улице Академика Янгеля в Виннице был слышен гул одного из крупнейших химических предприятий советской Украины. Здесь производили продукцию, которую знали по всему Союзу – от минеральных удобрений до культового стирального порошка "Лотос". Завод был награжден орденом, о нем писали в энциклопедиях, а его технологии копировали в Европе.

Однако сегодня на месте бывшего Винницкого химического завода имени Свердлова – заброшенные здания, демонтированные цеха и муниципальный рынок. "Телеграф" рассказывает, как предприятие со столетней историей, где работали 4500 человек, превратилось в промышленное привидение и стало с его наследством после краха в 90-х годах.

Как небольшое полукустарное предприятие превратилось в промышленную машину: начало

Строительство Винницкого химического завода имени Свердлова. Фото с сайта "20 минут Винница"

В 1881 году на юге Подольской губернии начали разрабатывать месторождения фосфоритов – горную породу морского происхождения, из которой производят минеральные удобрения.

Винницкий террикон из фосфогипса, фото vinnitsa.info.

Тридцать лет спустя, в 1912-м, в Виннице запустили суперфосфатный завод. На тот момент это было небольшое полукустарное предприятие, почти ничем не напоминавшее то, чем оно станет через несколько десятилетий.

Рабочие компании. Ретро фото

Во времена Советского Союза предприятие пережило несколько масштабных реконструкций. Завод постоянно строили, устанавливали новое оборудование, запускали дополнительные производственные линии. То, что начиналось как скромное производство, превратилось в мощный промышленный комплекс.

Ретро фото с предприятия

В разные годы предприятие носило разные названия: фосфатный завод, суперфосфатный завод, Винницкий химкомбинат, химзавод имени Свердлова, производственное объединение "Химпром".

Винницкий химический завод на ретро снимке

Первые в СССР: как винницкий завод делал то, чего не умели другие

Мощности Винницкого химического завода во времена СССР

По состоянию на 1977 год завод выпускал химическую продукцию двадцати наименований. Это были серная кислота, минеральные фосфатные удобрения, кормовые фосфаты, фосфорные соли и фторовые соли, синтетические моющие средства, резинотехнические изделия. За этот год здесь произвели 817 тысяч тонн минеральных удобрений – это почти втрое больше, чем в 1950 (274,8 тысяч тонн) и вдвое больше, чем в 1960 (400,6 тысяч тонн).

Предприятие первым в Советском Союзе освоило производство суперфосфата в гранулированном виде. Здесь установили отечественные камеры для производства этого вещества непрерывным способом. Технологию, разработанную винницкими инженерами, позже передали другим заводам и предприятиям в разных странах Европы.

В 1958 году на заводе начали строить цех для производства пирофосфата натрия (используется в качестве пищевой добавки E450 для стабилизации, содержания влаги и улучшения текстуры продуктов, в частности мясных и молочных). Это был первый опыт в пределах всего Советского Союза, а позже документация на изготовление этого химического вещества также была распространена среди других производителей.

Ордена, автоматизация и 20 видов продукции: расцвет предприятия

Большинство производственных процессов на заводе были почти полностью механизированы, некоторые – автоматизированы. Здесь постоянно внедрялись новые технологии: получение алкилсульфатов натрия, триполифосфата натрия, ступенчатая нейтрализация фосфорной кислоты содой, производство фосфорной кислоты в полугидратном режиме.

Предприятие освоило выпуск новых видов минеральных удобрений: суперфосфат с содержанием бора и других микроэлементов, монокальцийфосфат, сложносмешанные удобрения. Кроме этого здесь производили синтетические моющие средства. Наиболее известной продукцией "Химпрома" был стиральный порошок "Лотос", знавший в каждой советской семье.

В 1986 году такой порошок стоил 70 копеек.

В 1976 году Винницкий химический завод был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Это было официальное отличие за достижения в промышленном производстве. На тот момент предприятие действительно было одним из самых крупных в своей отрасли.

Город внутри города: как жили тысячи рабочих химического гиганта

В советское время на заводе работало около 4500 человек. Это был настоящий промышленный гигант, формировавший экономику целого региона. Предприятие имело собственный жилищный фонд для работников и разветвленную социальную инфраструктуру. Территория комплекса напоминала отдельный город внутри Винницы – со своими домами, садами, системой обслуживания.

У завода были собственные яблоневые сады, где отдыхали рабочие и их семьи. Это была часть социальной политики больших советских предприятий: они не просто давали работу, а создавали целую экосистему для жизни людей. Работники завода получали квартиры, могли пользоваться заводскими объектами, имели стабильный заработок.

Для Винницы химический завод был не просто одним из многих предприятий. Это было системообразующее производство, от которого зависели тысячи семей. Продукция шла по всему Советскому Союзу, у предприятия было стабильное государственное финансирование, а рабочие чувствовали себя защищенными. Впрочем, производство было очень вредным. Несмотря на то, что работники работали в респираторах, на предприятии были частые случаи отравления.

Работа на производстве, Винницкий химический завод/Фото из альбома «Винниччина», 1977 год.

Крах 90-х: почему завод-монополист превратился в руины с миллионными долгами

Развалины завода. Фото vinnitsa.info

В конце 90-х годов ситуация резко изменилась. Завод прекратил работу из-за нерентабельности производства. То, что десятилетиями работало в условиях плановой экономики, не смогло приспособиться к рыночным реалиям. Предприятие накопило многомиллионную задолженность перед рабочими. Люди месяцами не получали зарплату, социальные программы свернули, жилищный фонд начал разрушаться.

Впоследствии подавляющее количество производственных мощностей было демонтировано. Оборудование, которое стоило миллионы, распродали на металлолом или просто оставили ржаветь под открытым небом. Территорию и объекты завода разделили между несколькими арендаторами. Каждый пытался вытеснить из оставшегося хоть какую-то прибыль.

В 1999 году на базе остатков производственного объединения "Химпром" создали закрытое акционерное общество "Винницабытхим". Новое предприятие уже не имело полного производственного цикла и выпускало продукцию на базе импортного сырья. Оно специализировалось на производстве стиральных порошков и различных моющих средств, но это были лишь жалкие остатки прежней мощности.

Закрытое акционерное общество "Винницабытхим". Фото vinnitsa.info

Российский след и окончательный упадок: что стало с наследием завода

Руины завода. Предприятие заросло кустарниками

С 2006 года "Винницабытхим" принадлежал российскому предпринимателю Владимиру Плесовскому. Предприятие продолжало существовать, но уже не напоминало бывший химический гигант. Преимущественно оно выпускало известный русский порошок "Ушастый нянь". В 2024 году завод был национализирован.

Порошок "Ушастый нянь" производили в Виннице.

Состояние завода сейчас. Фото vinnitsa.info

Сегодня бывший Винницкий химический завод имени Свердлова – это заброшенный неиспользуемый объект. По адресу улица Академика Янгеля, 4 можно увидеть остатки цехов, пустые здания, заросшие сорняками территории. Предприятие официально считается закрытым и ликвидированным учреждением.

В некоторых помещениях обрушилась лестничная клетка. Фото vinnitsa.info

На месте, где когда-то были яблоневые сады завода, теперь расположен муниципальный рынок. От города внутри города не осталось ничего, кроме воспоминаний старожилов и разрушенных построек, напоминающих о временах, когда здесь кипела жизнь и производство.

Затоплены подвалы на территории предприятия. Фото vinnitsa.info

Это далеко не один завод, судьба которого сложилась очень грустно. Подобное произошло с сотнями некогда мощных предприятий в Украине на развалинах Советского Союза. К примеру, похожую историю имеет легендарный тернопольский завод "Текстерно", куда когда-то ехали на работу со всего СССР, а продукцию поставляли даже в ОАЭ.

Аналогичный случай – Нововолынский завод специального технологического оборудования (Волынская область) трудоустраивал пять тысяч человек и производил оборудование для всего Союза. Из-за того, что плановая экономика оказалась неэффективной, завод обанкротился сразу после обретения независимости.