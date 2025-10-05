Продукцию копировали в Европе, а затем бросили умирать: история завода, кормившего пол-Винницы
Как завод, первым в СССР освоивший производство гранулированного суперфосфата и выпускавший легендарный "Лотос", закончил жизнь руиной.
Когда-то на улице Академика Янгеля в Виннице был слышен гул одного из крупнейших химических предприятий советской Украины. Здесь производили продукцию, которую знали по всему Союзу – от минеральных удобрений до культового стирального порошка "Лотос". Завод был награжден орденом, о нем писали в энциклопедиях, а его технологии копировали в Европе.
Однако сегодня на месте бывшего Винницкого химического завода имени Свердлова – заброшенные здания, демонтированные цеха и муниципальный рынок. "Телеграф" рассказывает, как предприятие со столетней историей, где работали 4500 человек, превратилось в промышленное привидение и стало с его наследством после краха в 90-х годах.
Как небольшое полукустарное предприятие превратилось в промышленную машину: начало
В 1881 году на юге Подольской губернии начали разрабатывать месторождения фосфоритов – горную породу морского происхождения, из которой производят минеральные удобрения.
Тридцать лет спустя, в 1912-м, в Виннице запустили суперфосфатный завод. На тот момент это было небольшое полукустарное предприятие, почти ничем не напоминавшее то, чем оно станет через несколько десятилетий.
Во времена Советского Союза предприятие пережило несколько масштабных реконструкций. Завод постоянно строили, устанавливали новое оборудование, запускали дополнительные производственные линии. То, что начиналось как скромное производство, превратилось в мощный промышленный комплекс.
В разные годы предприятие носило разные названия: фосфатный завод, суперфосфатный завод, Винницкий химкомбинат, химзавод имени Свердлова, производственное объединение "Химпром".
Первые в СССР: как винницкий завод делал то, чего не умели другие
По состоянию на 1977 год завод выпускал химическую продукцию двадцати наименований. Это были серная кислота, минеральные фосфатные удобрения, кормовые фосфаты, фосфорные соли и фторовые соли, синтетические моющие средства, резинотехнические изделия. За этот год здесь произвели 817 тысяч тонн минеральных удобрений – это почти втрое больше, чем в 1950 (274,8 тысяч тонн) и вдвое больше, чем в 1960 (400,6 тысяч тонн).
Предприятие первым в Советском Союзе освоило производство суперфосфата в гранулированном виде. Здесь установили отечественные камеры для производства этого вещества непрерывным способом. Технологию, разработанную винницкими инженерами, позже передали другим заводам и предприятиям в разных странах Европы.
В 1958 году на заводе начали строить цех для производства пирофосфата натрия (используется в качестве пищевой добавки E450 для стабилизации, содержания влаги и улучшения текстуры продуктов, в частности мясных и молочных). Это был первый опыт в пределах всего Советского Союза, а позже документация на изготовление этого химического вещества также была распространена среди других производителей.
Ордена, автоматизация и 20 видов продукции: расцвет предприятия
Большинство производственных процессов на заводе были почти полностью механизированы, некоторые – автоматизированы. Здесь постоянно внедрялись новые технологии: получение алкилсульфатов натрия, триполифосфата натрия, ступенчатая нейтрализация фосфорной кислоты содой, производство фосфорной кислоты в полугидратном режиме.
Предприятие освоило выпуск новых видов минеральных удобрений: суперфосфат с содержанием бора и других микроэлементов, монокальцийфосфат, сложносмешанные удобрения. Кроме этого здесь производили синтетические моющие средства. Наиболее известной продукцией "Химпрома" был стиральный порошок "Лотос", знавший в каждой советской семье.
В 1976 году Винницкий химический завод был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Это было официальное отличие за достижения в промышленном производстве. На тот момент предприятие действительно было одним из самых крупных в своей отрасли.
Город внутри города: как жили тысячи рабочих химического гиганта
В советское время на заводе работало около 4500 человек. Это был настоящий промышленный гигант, формировавший экономику целого региона. Предприятие имело собственный жилищный фонд для работников и разветвленную социальную инфраструктуру. Территория комплекса напоминала отдельный город внутри Винницы – со своими домами, садами, системой обслуживания.
У завода были собственные яблоневые сады, где отдыхали рабочие и их семьи. Это была часть социальной политики больших советских предприятий: они не просто давали работу, а создавали целую экосистему для жизни людей. Работники завода получали квартиры, могли пользоваться заводскими объектами, имели стабильный заработок.
Для Винницы химический завод был не просто одним из многих предприятий. Это было системообразующее производство, от которого зависели тысячи семей. Продукция шла по всему Советскому Союзу, у предприятия было стабильное государственное финансирование, а рабочие чувствовали себя защищенными. Впрочем, производство было очень вредным. Несмотря на то, что работники работали в респираторах, на предприятии были частые случаи отравления.
Крах 90-х: почему завод-монополист превратился в руины с миллионными долгами
В конце 90-х годов ситуация резко изменилась. Завод прекратил работу из-за нерентабельности производства. То, что десятилетиями работало в условиях плановой экономики, не смогло приспособиться к рыночным реалиям. Предприятие накопило многомиллионную задолженность перед рабочими. Люди месяцами не получали зарплату, социальные программы свернули, жилищный фонд начал разрушаться.
Впоследствии подавляющее количество производственных мощностей было демонтировано. Оборудование, которое стоило миллионы, распродали на металлолом или просто оставили ржаветь под открытым небом. Территорию и объекты завода разделили между несколькими арендаторами. Каждый пытался вытеснить из оставшегося хоть какую-то прибыль.
В 1999 году на базе остатков производственного объединения "Химпром" создали закрытое акционерное общество "Винницабытхим". Новое предприятие уже не имело полного производственного цикла и выпускало продукцию на базе импортного сырья. Оно специализировалось на производстве стиральных порошков и различных моющих средств, но это были лишь жалкие остатки прежней мощности.
Российский след и окончательный упадок: что стало с наследием завода
С 2006 года "Винницабытхим" принадлежал российскому предпринимателю Владимиру Плесовскому. Предприятие продолжало существовать, но уже не напоминало бывший химический гигант. Преимущественно оно выпускало известный русский порошок "Ушастый нянь". В 2024 году завод был национализирован.
Сегодня бывший Винницкий химический завод имени Свердлова – это заброшенный неиспользуемый объект. По адресу улица Академика Янгеля, 4 можно увидеть остатки цехов, пустые здания, заросшие сорняками территории. Предприятие официально считается закрытым и ликвидированным учреждением.
На месте, где когда-то были яблоневые сады завода, теперь расположен муниципальный рынок. От города внутри города не осталось ничего, кроме воспоминаний старожилов и разрушенных построек, напоминающих о временах, когда здесь кипела жизнь и производство.
Это далеко не один завод, судьба которого сложилась очень грустно. Подобное произошло с сотнями некогда мощных предприятий в Украине на развалинах Советского Союза. К примеру, похожую историю имеет легендарный тернопольский завод "Текстерно", куда когда-то ехали на работу со всего СССР, а продукцию поставляли даже в ОАЭ.
Аналогичный случай – Нововолынский завод специального технологического оборудования (Волынская область) трудоустраивал пять тысяч человек и производил оборудование для всего Союза. Из-за того, что плановая экономика оказалась неэффективной, завод обанкротился сразу после обретения независимости.