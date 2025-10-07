Один з найбільших в Україні. Яка доля спіткала легендарний ринок (фото, відео)

Територія ринку займає площу 35 га

В Україні є чимало унікальних ринків, які функціонують і до тепер. Одним з них можна назвати Калинівський ринок у Чернівцях, який місцеві називають "Калина".

"Телеграф" розповість історію цього ринку, а також покаже як він виглядає зараз. Зауважимо, що ринок знаходиться по вул. Калинівська, 13-А.

Історія одного з найбільших ринків України

"Калинівський ринок" вважається одним з чотирьох найбільших в Україні. Його площа сягає 35 гектарів. Створено ринок було у 1990-х роках. Саме тоді влада міста вирішила узагальнити усі торгівельні ряди, що були розкидані містом та винести їх за межу середмістя.

Саме тому для ринку виділили територію поблизу новозбудованого мосту через річку Прут. Тут була непридатна для господарської діяльності місцина, яку віддали під торгівельні ряди.

Калинівський ринок у Чернівцях у 2000-х

Калинівський ринок у Чернівцях

Майже з перших днів існування ринку його полюбили місцеві, тому приїздили сюди скуплятись не тільки у вихідні. Були часи, особливо перед святами, коли на "Калині" буквально не було, де яблуку впасти, так багато людей приходило на закупи.

Як ринок виглядає зараз

Наразі ринок "Калина", як його називають місцеві, працює, хоча переживає не найкращі часи. За понад 20 років існування торгівельні ряди сильно розрослися, але кількість покупців зменшилась. Це досить добре демонструє опубліковане відео з пустими рядами.

Як виглядає ринок Калина зараз

Ринок Калина у Чернівцях

Проте на семи торгових секторах ринку наразі облаштовано майже 10 тисяч торгівельних об’єктів. Тут працює близько 20 тисяч підприємців. На території ринку є банківські установи, аптеки, безкоштовні громадські вбиральні, два медпункти, розвинена транспортна та соціальна інфраструктура.

