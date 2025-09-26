Был одним из самых больших в Восточной Европе. Что уничтожило легендарный вещевой рынок на западе Украины (фото, видео)

Крупнейший рынок Восточной Европы постепенно превращается в кладбище закрытых киосков.

Закрытые киоски, надписи "продаю" и "сдаю в аренду" на воротах, пустые торговые ряды — так выглядит сегодня один из крупнейших рынков Восточной Европы. Хмельницкий вещевой рынок, который привлекал когда-то покупателей со всей Украины и соседних стран, переживает самый сложный период за свою 37-летнюю историю.

"Телеграф" рассказывает, как война и изменения в торговле практически убили легендарный базар, куда раньше перед началом учебного года не поехать считалось чуть ли не грехом.

"Тучи", которые кормили пол Украины: как рождалась торговая легенда, привлекавшая миллионы покупателей

Так начиналась история Хмельницкого вещевого рынка

Еще несколько лет назад в августе на Хмельницком вещевом рынке негде было яблоку упасть. Родители с детьми, студенты, просто желающие дешево одеться – все ехали на легендарный базар. Здесь можно найти все: от модной одежды до техники, от косметики до продуктов. И все это по ценам, которые были значительно ниже магазинных.

"Ежегодно где-то в середине августа я с мамой садилась на маршрутку и спозаранку приезжала в Хмельницкий. Перед самым первым сентября ехать на "хмары" (так называли Хмельницкий вещевой рынок — Авт. ) было огромной ошибкой, ведь на базаре была страшная толкотня. До сих пор помню те припорошенные пылью черные туфельки, которые мне купили в школу ", — рассказывает "Телеграфу" жительница Тернополя Галина Матвеев.

Хмельницкий вещевой рынок, ретро фото

Августовские "паломничества" по школьной одежде и принадлежностям: когда поездка на Хмельницкий рынок была обязательным ритуалом для родителей

Городской вещевой рынок Хмельницкого, ретро фото

"Были времена. Иногда отдавали на том базаре все заработанное за лето, потому что и детей надо одеть, и себе что-то "на выход" подкупить, на праздники. Ездили туда раз в год и страшно завидовали жителям Хмельницкого, которые могли себе когда захотели прийти на рынок и купить все необходимое по низким ценам", — делится воспоминаниями София Николаевич.

Хмельницкая «толкучка». Здесь в бурные 90-е существовало тридцать рынков

"Благодаря этому рынку я одевала свою дочь в лучшие одежки. Начало 90-х, пустые и голые государственные магазины, поэтому вещевой очень выручал. И в школу собрать ребенка, и подарок купить…и цены доступны. А сколько рабочих мест предоставлено! И не важно, что на картонке мерялось, зато привет! измеряют пренебрежительно, оценят и даже не двинется с места, чтобы посоветовать что-то… Я за рынок, оживленную торговлю и приветливых продавцов-щебетушек!", — делится воспоминаниями Андриана.

Хмельницкий вещевой рынок в 90-е.

"Был 1997 или 1998 год, когда доллар был еще по 2 гривны. Мы ездили в Хмельницкий на соревнования по плаванию. Нам спонсоры платили по 10 гривен, это считалось очень много для меня, 12-летнего "пацана". Ох, помню, затарился тогда. магнитофона Особенно "счастливыми" были мои родители, которые были педагогами, и им тогда задерживали зарплату, и те деньги, наверное, очень бы понадобились", — вспоминает наш читатель Владимир.

Круглосуточная торговая машина: как работал рынок, где ночью торговали оптом, а днем в розницу

Вещевой рынок в Хмельницком занимает 20 гектаров и объединяет более 25 рынков. Среди самых известных:

"Золотая аллея";

"Новый рынок";

"Старый базар";

"Подолье-1";

"Подолье-2";

"Бартер";

"Изида".

Каждый имел свою специализацию, свою аудиторию покупателей. Открывался базар рано-утром, летом по четыре, когда оптовые продавцы привозили товар фурами.

Основанный в 1987 году рынок быстро стал одним из самых больших в Восточной Европе. Его удачное расположение – на перекрестке важных транспортных путей – превратило обычный базар в торговый центр международного масштаба. Сюда приезжали покупатели из Белоруссии, Молдовы, Приднестровья. Из украинских городов даже организовывали специальные автобусные туры.

Вот каким был Хмельницкий рынок в 2001-м:

"А после "закупов" обязательно нужно было съесть хот дога, который в обычные дни никто тебе, конечно бы, не купил. А это было такое вознаграждение за многочисленные примерки на картонке", — вспоминает читатель "Телеграфа" Алексей, которого родители тоже возили на Хмельницкий рынок в 2000-е.

В начале 1990-х люди торговали с палаток, раскладушек и автомобилей. Потом появились металлические киоски, территория расширялась. В лучшее время рынок работал круглосуточно: ночью как оптовый, днем как розничный. Здесь торговали представители разных профессий – от учителей и инженеров до профессоров и ученых.

Территория рынка действительно огромна

Конец живой торговли. Что превратило процветающий рынок в кладбище закрытых киосков

Однако ситуация кардинально изменилась с началом полномасштабной войны. Количество посетителей уменьшилось в разы, многие киоски закрылись навсегда. На воротах торговых мест появляются надписи "продаю" и "сдаю в аренду".

Причины упадка очевидны:

Массовая миграция населения — в результате многие люди выехали из Украины или изменили место жительства;

— в результате многие люди выехали из Украины или изменили место жительства; Уменьшение потока покупателей из других регионов – люди больше не ездят за покупками в другие области;

– люди больше не ездят за покупками в другие области; Развитие интернет-торговли — онлайн-шоппинг стал более популярным и удобным;

— онлайн-шоппинг стал более популярным и удобным; Прямые закупки из Китая потребители научились заказывать товары непосредственно с производителя, на маркетплейсах типа Aliexpress или Temu;

потребители научились заказывать товары непосредственно с производителя, на маркетплейсах типа Aliexpress или Temu; Экономические трудности – у людей стало меньше денег на покупки;

– у людей стало меньше денег на покупки; Смена потребительских привычек – война заставила пересмотреть приоритеты в расходах.

Раньше киоск на рынке можно было купить по цене квартиры – десятки тысяч долларов. Сейчас его можно арендовать за 4 тысяч гривен, и это максимальная цена. Аренда торгового места, которая в 2000-х годах достигала 1000 долларов в месяц, теперь стоит копейки.

Объявление о сдаче в аренду торгового места на ОЛХ

Несмотря на все вызовы, Хмельницкий вещевой рынок продолжает работать, хоть и даже не вполсилы. Ежедневно его посещают сотни людей, хотя это несоизмеримо с прежними масштабами. Оставшиеся торговцы пытаются приспособиться к новым реалиям. Некоторые предприниматели переориентировались на онлайн-продажи, другие снизили ассортимент и сосредоточились на самом необходимом.

Хмельницкий вещевой рынок пустеет, фото – "Общественное".

Когда один из самых крупнейших экономических центров Хмельнитчины сегодня борется за выживание. Рынок, являвшийся гордостью города и области, постепенно превращается в символ прошлой эпохи. Сможет ли он возродиться после войны покажет время.

