Пережило четыре пожара и казни заключенных: какие тайны скрывает это историческое здание (фото)

Из-за этого монастыря в Луцке сгорел чуть ли не весь город

Монастырь бригидок в Луцке — исторический комплекс XVII века и памятник архитектуры национального значения, который пережил много трагических событий.

Там неоднократно вспыхивал пожар, один из которых охватил почти весь город, и была масштабная казнь узников, но сейчас там есть Замковый Свято-Архангельский мужской монастырь ПЦУ и несколько частных фирм. Об истории этого здания рассказал "Телеграф".

Комплекс возник в начале XVII века, когда жена волынского хорунжего Изабелла Семашко пригласила в Луцк орден бригидок, а в 1624 году Альбрехт Радзивилл передал монастырю свой дворец, пристроенный к южной стене Окольного замка. Дворец переоборудовали под кельи и обустроили часовню, а затем построили костел Святой Бригитты в стиле барокко, что было завершено в 1642 году. Король Владислав IV Ваза позволил открыть калитку в замковой стене к реке Стырь, что значительно облегчало доступ к монастырю.

При монастыре действовала школа, где учились дети шляхтичей и зажиточных мещан. Орден бригидок пользовался значительной поддержкой среди местной шляхты и городского населения, получая щедрые пожертвования. Известны как положительные, так и судебные конфликты бригидок с представителями шляхты. Монастырь постоянно повышал благосостояние жилья благодаря пожертвованиям и активности настоятельниц. В 1673 году, по стараниям настоятельницы Теофилии Одинцувной, монастырь был освобожден от налогов.

На протяжении веков комплекс неоднократно пострадал от пожаров: в 1724, 1781 и 1845 годах. После масштабного пожара 1781 года монастырь и костел были восстановлены в стиле классицизма, построена большая каменная стена, отделявшая от города. Однако пожар произошел и в 1845 году. Он был более масштабным. Из-за ограничения доступа к монастырю усложнило тушение огня, что привело к масштабному пожару Луцка с многочисленными разрушениями и убытками, оцененными в 150 000 серебряных рублей.

Как выглядел монастырь 55 лет назад

В 1879 году орден бригидок в Луцке ликвидировали, последних монахинь перевели в Дубно и Гродно. Здания монастыря позже переоборудовали под полицейское управление и тюрьму. В межвоенный период тюрьма вмещала как уголовных, так и политических заключенных, а после присоединения Волыни к СССР число политических заключенных возросло, включая священников, членов ОУН, врачей и представителей интеллигенции. Особенно трагическим стало событие 23 июня 1941 года, когда солдаты НКВД расстреляли около 2000 заключенных. Тюрьма действовала до 1960-х годов, после чего в помещениях открыли музыкальное училище.

Сейчас здания монастыря частично пустуют и нуждаются в реставрации. Часть комплекса занимает Замковый Свято-Архангельский мужской монастырь ПЦУ, другую территорию используют частные предприятия.

