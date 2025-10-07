"Кровь из глаз": продавец на киевском рынке не оставил сеть безразличной (фото)

Ценники с ошибками на киевском рынке уже не удивляют, но чтобы так — это нужно постараться

В Киеве на рынке у продавца овощей и фруктов не оказалось ни одного ценника без ошибки. На некоторых даже присутствует более двух.

Кровь из глаз, комментирует автор ролика. Соответствующее видео опубликовано на одном из столичных Telegram-каналов.

Автор публикации написал, что уровень грамматики на киевском рынке зашкаливает. Так, на кадрах видно, что на одном из ценников написано "лохіна" через "і".

Ценники с ошибками

На другом можно увидеть надпись "Яблукі чампион". Здесь продавец сделал не менее 3 ошибок: одну – в первом слове, и две – во втором.

На одном из сортов помидоров продавец неожиданно перешел на русский язык, использовав букву "ы", но это не уберегло его ошибок. На картонке написано одно слово "Розывый".

Далее мы видим такие надписи: "Томат ёлтый" и "Яблукі земляник". В первом случае можно предположить, что человек пропустил букву "ж" в начале второго слова. Что касается второй надписи, видим повторяющуюся ошибку в конце первого слова. Однако что касается слова "земляник", то здесь даже нет предположений.

Примечательно, что человек, подписывавший картонки, использовал как украинские, так и русские буквы, словно два языка для него слились в один.

