"Кровь из глаз": продавец на киевском рынке не оставил сеть безразличной (фото)
-
-
Ценники с ошибками на киевском рынке уже не удивляют, но чтобы так — это нужно постараться
В Киеве на рынке у продавца овощей и фруктов не оказалось ни одного ценника без ошибки. На некоторых даже присутствует более двух.
Кровь из глаз, комментирует автор ролика. Соответствующее видео опубликовано на одном из столичных Telegram-каналов.
Автор публикации написал, что уровень грамматики на киевском рынке зашкаливает. Так, на кадрах видно, что на одном из ценников написано "лохіна" через "і".
На другом можно увидеть надпись "Яблукі чампион". Здесь продавец сделал не менее 3 ошибок: одну – в первом слове, и две – во втором.
На одном из сортов помидоров продавец неожиданно перешел на русский язык, использовав букву "ы", но это не уберегло его ошибок. На картонке написано одно слово "Розывый".
Далее мы видим такие надписи: "Томат ёлтый" и "Яблукі земляник". В первом случае можно предположить, что человек пропустил букву "ж" в начале второго слова. Что касается второй надписи, видим повторяющуюся ошибку в конце первого слова. Однако что касается слова "земляник", то здесь даже нет предположений.
Примечательно, что человек, подписывавший картонки, использовал как украинские, так и русские буквы, словно два языка для него слились в один.
