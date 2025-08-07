Забудьте фразу "гарно виглядаєш": как правильно сделать комплимент на украинском

От частого использования ошибка не перестает быть ошибкой, отмечает языковед.

Украинский язык с каждым днем становится все более распространенным в мире, однако привело это и к увеличению числа ошибок в речи, — в частности, очень часто допускают кальку с русского языка. К примеру, переводя фразу "красиво выглядишь" как "гарно виглядаєш".

На самом деле этот перевод неправильный. Об этом в колонке для BBC рассказал украинский языковед, доктор филологических наук Александр Пономарив.

По его словам, в украинском языке слово "виглядати" имеет значение, — смотреть куда-то, всматриваться через что-то. Даже в словаре Бориса Гринченко, который на сегодня является авторитетным источником сравнения, насколько украинские слова являются украинскими, слово "виглядати" не употребляется для описания внешнего вида человека.

Так, правильно перевести фразу "красиво выглядишь" на украинский, — "маєш гарний вигляд" .

Также стоит упомянуть и другие распространенные ошибки: не "Іван виглядав стурбовано потрібно", а "Іван видавався стурбованим "; не "виглядає дивно", а " видається дивним "; не "виглядають апетитно", а " апетитні на вигляд ".

Пономарив подчеркивает, — частое употребление этих ошибочных формулировок не считается достаточным основанием для распространения их в литературной речи. От распространенности ошибка не перестает быть ошибкой.

