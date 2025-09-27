"Теперь точно по-богатому". Одесский супермаркет попал в курьез (видео)

Возле магазина заметили необычную вещь

В Одессе возле одного из продуктовых супермаркетов заметили довольно необычную вещь. Ведь на входе в магазин постелили необычный ковер, вместо специального.

Соответствующее видео уже завирусилось в сети. Отмечается, что курьез произошел в одном из местных "Сильпо".

На видео видно, что у большого торгового центра прямо у входа в магазин лежит большой ковер. Все бы ничего, если бы это был обычный черный ковер, а этот выглядит, как будто его кто-то из дома принес. Интересно, что такой ковер был замечен на Французском бульваре.

Заметим, что почему именно появился этот ковер при входе в магазин и кто его постелил неизвестно. Однако одесситов довольно сильно порадовал этот курьез.

В комментариях пользователи шутили, что именно такие ковры должны быть у каждого "Сильпо". Ведь с первого шага люди должны понимать, какие цены будут их ждать в магазине. Кто-то добавлял, что теперь в "Сильпо" точно по-богатому.

