"Кров із очей": продавець на київському ринку не залишив мережу байдужою (фото)

Цінники з помилками на київському ринку вже не дивують, але щоб так — це потрібно постаратися

У Києві на ринку у продавця овочів та фруктів не виявилося жодного цінника без помилки. На деяких навіть є більше ніж дві.

Кров з очей, коментує автор ролика. Відповідне відео опубліковано на одному зі столичних Telegram-каналів.

Автор публікації написав, що рівень граматики на київському ринку зашкалює. Так, на кадрах видно, що на одному із цінників написано "лохіна" через "і".

Цінники з помилками

На іншому можна побачити напис "Яблукі чампіон". Тут продавець зробив не менше 3 помилок: одну – у першому слові та дві – у другому.

На одному з сортів помідорів продавець несподівано перейшов на російську мову, використавши букву "ы", але це не вберегло його від помилок. На картонці написано одне слово "Розывый".

Далі ми бачимо такі написи: "Томат ёлтый" та "Яблукі земляник". У першому випадку можна припустити, що людина пропустила букву "ж" на початку другого слова. Що ж до другого напису, бачимо повторювану помилку наприкінці першого слова. Однак щодо слова "земляник", то тут навіть немає припущень.

Примітно, що людина, яка підписувала картонки, використовувала як українські, так і російські літери, немов дві мови для неї злилися в одну.

Раніше ми розповіли, чому фраза "гарно виглядаєш" є помилкою, та чим її замінити.