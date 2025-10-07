"Кров із очей": продавець на київському ринку не залишив мережу байдужою (фото)
Цінники з помилками на київському ринку вже не дивують, але щоб так — це потрібно постаратися
У Києві на ринку у продавця овочів та фруктів не виявилося жодного цінника без помилки. На деяких навіть є більше ніж дві.
Кров з очей, коментує автор ролика. Відповідне відео опубліковано на одному зі столичних Telegram-каналів.
Автор публікації написав, що рівень граматики на київському ринку зашкалює. Так, на кадрах видно, що на одному із цінників написано "лохіна" через "і".
На іншому можна побачити напис "Яблукі чампіон". Тут продавець зробив не менше 3 помилок: одну – у першому слові та дві – у другому.
На одному з сортів помідорів продавець несподівано перейшов на російську мову, використавши букву "ы", але це не вберегло його від помилок. На картонці написано одне слово "Розывый".
Далі ми бачимо такі написи: "Томат ёлтый" та "Яблукі земляник". У першому випадку можна припустити, що людина пропустила букву "ж" на початку другого слова. Що ж до другого напису, бачимо повторювану помилку наприкінці першого слова. Однак щодо слова "земляник", то тут навіть немає припущень.
Примітно, що людина, яка підписувала картонки, використовувала як українські, так і російські літери, немов дві мови для неї злилися в одну.
