Урожай засчитан: грибники удивили находкой в лесу (видео)

Под лапником оказалась неожиданная вещь

В лесополосе возле села Шульговка Днепропетровской области грибники на камеру обнаружили необычный "грибной урожай".

Курьезное видео опубликовали в ТикТок. Комментаторы смеются над остроумной шуткой.

Автор ролика откопал из-под пожелтевшего лапника полулитровую банку подберезовиков. "Грибов немного, но чуть-чуть есть", – сказал он.

Украинцы ставят под видео смеющиеся эмодзи и спрашивают, нет ли там рыбы. Большая часть местных интернет-пользователей соглашается с тем, что грибов в той локации нет, зато много людей.

Однако есть и такие, кто пишет обратное. По словам одной из любительниц грибной охоты 4 октября в том же месте она насобирала полный багажник.

Другие комментаторы рассказали, что того же числа нашли маслят на полулитровую банку.

Ранее украинцев поразили интересные "грибные цветы". Речь идет о звездовике, который состоит из двух оболочек: когда наружная трескается, становится заметной круглая "сердцевина" светло-коричневого цвета. Внешняя оболочка делится на несколько частей, образуя своеобразный цветок с 5-10 лепестками.

Также мы показали, как очистить ведро свежесобранных грибов за считанные минуты. Этот лайфхак чудесно работает даже с маслятами.