Могут бросить за решетку: Арестович после интервью Собчак нарвался на проблемы в России

Экс-советник Зеленского снова объявлен в розыск в России

Алексей Арестович — скандально известная личность, когда-то он был советником президента Зеленского и главным "успокоительным" страны. Однако после скандалов и открытых в Украине уголовных дел он сбежал за границу. А на днях вышло новое интервью Арестовича, которое он дал российской журналистке Ксении Собчак.

В этой беседе Алексей снова наделал скандальных заявлений об Украине и украинцах. При этом он сказал, что имеет политические амбиции и собирается баллотироваться в президенты Украины. Также Арестович заявил, что, когда станет главой государства, отдаст России Крым и четыре украинские области.

Алексей Арестович дал большое интервью Собчак

После этого интервью стало известно, что в России Арестовича снова объявили в розыск. Как оказалось, ранее он уже был в списках террористов и экстремистов РФ. И если его поймают, то ему грозит реальный тюремный срок.

Как пишет РБК, еще в 2024 году московский суд санкционировал арест Арестовича. Его обвиняли в призывах к терроризму, оправдании или пропаганде терроризма, а также распространении фейков об армии РФ. А впервые экс-советника президента Украины объявили в розыск в России еще в октябре 2023 года. Теперь, после интервью Собчак, стало известно, что Алексея переобъявили в розыск в РФ.

Алексей Арестович снова в розыске в РФ

Отметим, что в мае 2025 года президент Украины Владимир Зеленский ввел против Арестовича персональные санкции по решению СНБО. Они включают блокировку активов, лишение государственных наград и запрет на распространение его контента в Украине.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Арестович после новостей о разводе сказал, что легче успокоить миллион людей, чем одну женщину. Бывший советник президента также сделал неожиданное признание.