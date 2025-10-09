Создает на деревьях защитную пленку и стоит копейки: чем обработать сад после сбора урожая

Сад осенью нужно обработать, чтобы деревья оставались здоровыми

После сбора урожая, который зимой нужно правильно хранить, важно не забыть о плодовых деревьях. Сад требует обработки, чтобы защитить растения от грибковых и бактериальных болезней, сохранить их здоровье и подготовить к следующему сезону.

На странице в Tik-Tok "Богдан і сад" поделились видео, в котором рассказали украинцам, чем лучше обрабатывать сад после сбора урожая. Как оказалось, это средство дешевое, но эффективное.

Чем обработать сад после сбора урожая

Осенью сад особенно нуждается в защите. Если не обработать плодовые деревья вовремя, то весной могут появиться болезни и вредители, ослабляющие растения и портящие будущий урожай.

Обработка помогает укрепить растения, предотвратить фитофтороз, антракноз и другие заболевания, сохраняя их здоровью и красоту.

Украинцам рассказали, что одним из самых эффективных средств для осенней обработки является фунгицид "Медян Экстра". Этот препарат образует защитную пленку на деревьях, предотвращая проникновение патогенов и обеспечивая их защиту.

Обработка сада осенью

Обработку рекомендуется проводить в сухую погоду, желательно утром или вечером, чтобы обеспечить максимальную эффективность препарата.

В Украине стоимость фунгицида "Медян Экстра" варьируется в зависимости от объема упаковки и продавца. Средняя цена за упаковку 20 мл составляет около 30–45 гривен. Для небольшого сада этого достаточно, просто разведите препарат в 10 л воды и приступайте к опрыскиванию.

Цена на "Медян Экстра" в Украине

Для более крупных участков или профессионального использования доступны упаковки объемом 1 л и 5 л, стоимость которых стартует уже от 810 гривен.

