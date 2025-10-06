Чеснок, укроп и не только: что посеять в октябре для раннего урожая весной
Некоторые культуры можно сеять на зиму, чтобы весной собрать ранний урожай
Осень — время не только собирать урожай, но и планировать посадку на следующий сезон. В октябре, например, можно сеять некоторые культуры, которые дают ранний урожай уже весной.
"Телеграф" расскажет, какие овощи и зелень можно посеять на зиму, чтобы собирать урожай весной.
Что посеять в октябре?
- Зелень
Базилик, укроп, зеленый лук и петрушка отлично подходят для посева на зиму, пишет Express. Их можно выращивать, как в контейнерах на подоконнике, так и посеять в открытую почву. В первом случае вы будете иметь под рукой свежую зелень всю зиму, а во втором — ранней весной получите зеленые всходы.
- Цветная капуста
Эта культура также подходит для посева на зиму. Эксперты советуют держать всходы в холодном парнике до весны. А уже весной цветную капусту можно высаживать в открытый грунт и ожидать ранний урожай.
- Чеснок
Чеснок холодостойкое растение, которые подходят для осенней посадки. Его можно высадить, как в контейнеры, так и в открытый грунт, чтобы он начал прорастать до зимы. А уже весной собирать свежий урожай.
- Лук и лук-шалот
Для осенней посадки также подходит лук и лук-шалот. Их можно высаживать уже сейчас и получить ранний урожай следующим летом. Обязательно следите за уровнем влаги, так как лук требует ее много.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как готовить сад к зиме. Есть три главные задачи, которые нужно выполнить на участке в октябре.