Створює на деревах захисну плівку та коштує копійки: чим обробити сад після збирання врожаю

Сад восени потрібно обробити, щоб дерева залишалися здоровими

Після збирання врожаю, який взимку потрібно правильно зберігати, важливо не забути про плодові дерева. Сад вимагає обробки, щоб захистити рослини від грибкових та бактеріальних хвороб, зберегти їх здоров’я та підготувати до наступного сезону.

На сторінці у Tik-Tok "Богдан і сад" поділилися відео, в якому розповіли українцям, чим краще обробляти сад після збирання врожаю. Як виявилося, цей засіб дешевий, але ефективний.

Чим обробити сад після збирання врожаю

Восени сад особливо потребує захисту. Якщо не обробити плодові дерева вчасно, то навесні можуть з’явитися хвороби та шкідники, що послаблюють рослини та зіпсують майбутній урожай.

Обробка допомагає зміцнити рослини, запобігти фітофторозу, антракнозу та іншим захворюванням, зберігаючи їх здоров’ю та красу.

Українцям розповіли, що одним із найефективніших засобів для осінньої обробки є фунгіцид "Медян Екстра". Цей препарат утворює захисну плівку на деревах, запобігаючи проникненню патогенів та забезпечуючи їх захист.

Обробка саду восени

Обробку рекомендується проводити в суху погоду, бажано зранку або ввечері, щоб забезпечити максимальну ефективність препарату.

В Україні вартість фунгіциду "Медян Екстра" варіюється залежно від обсягу упаковки та продавця. Середня ціна за пакування 20 мл складає близько 30–45 гривень. Для невеликого саду цього достатньо, просто розведіть препарат у 10 л води та розпочинайте обприскування.

Ціна на "Медян Екстра" в Україні

Для більших ділянок чи професійного використання доступні упаковки об’ємом 1 л та 5 л, вартість яких стартує вже від 810 гривень.

