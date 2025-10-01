Понадобится водка и скотч: необычный лайфхак, чтобы сохранить зеленые помидоры до зимы (видео)

В сети показали необычный способ, как хранить зеленые помидоры на зиму

До холодов помидоры не всегда успевают созреть, поэтому многим дачникам приходится собирать зеленые овощи. Есть много разных способов, как заставить созревать уже сорванные зеленые помидоры. Однако в сети нашелся один необычный лайфхак, который поможет сохранить помидоры свежими аж до зимы.

"Телеграф" расскажет, что нужно сделать с овощами, чтобы они дольше хранились и были свежими.

В сети распространяется интересный лайфхак с водкой и скотчем, который якобы должен помочь помидорам хорошо сохраниться. Пользовательница Наталья Глушко решила проверить этот способ и сняла видео, как готовит зеленые плоды к зимовке. Женщина надеется, что это поможет помидорам сохранять свежесть аж до Нового года.

Увидела лайфхак, как уберечь помидоры, чтобы они быстро не спели. Увидела, надо же испытать. Помидоры есть, скотч имеется, то чего и не сделает. Нарвала зеленые помидоры, вытерла водкой (мыть их не нужно), позаклеивала и в погреб. Наталья Глушко

Суть лайфхака в том, чтобы натереть зеленые помидоры любой водкой, а потом заклеить скотчем "попки" овощей. Именно этим на видео и занимается пользовательница. Сложно сказать, сработает ли это, но попробовать все равно стоит.

