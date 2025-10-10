Умер соучредитель "1+1" Борис Фуксман: что о нем известно

Фуксман также являлся одним из соучредителей украинской сети кинотеатров "Синема Сити"

В Германии в возрасте 78 лет скончался Борис Фуксман, являвшийся одним из соучредителей украинского телеканала "1+1". Фуксман с 1974 жил с семьей в Германии, в последние годы сосредоточился на работе именно там.

Что надо знать:

Фуксман известен, как сооснователь украинского телеканала "1+1"

В последние годы он сосредоточился на работе в Германии

У Фуксмана есть дочь от скандально известной Ирины Бережной, народного депутата, которая погибла в автокатастрофе в 2017 году

О его смерти сообщил продюсер Александр Роднянский, второй соучредитель "1+1". Фуксман был двоюродным братом Роднянского.

"Только что ушел мой брат. На самом деле мы двоюродны, но мы всегда были родными. С первого дня моей жизни, до последнего дня его жизни. Его звали Борис Фуксман. Он был успешным немецким предпринимателем, который прожил в Европе более полувека. Он начал все с "нуля" и добился большого успеха. Своей энергией, он писал, идеями,". Роднянский.

Что известно о Борисе Фуксмане

Фуксман родился в 1947 году в Киеве (если верить официальным данным). С 1974 года переехал в Германию, где прожил до конца жизни. В 1979 году основал первый проект – артгалерею в Дюссельдорфе. В 1990 году вместе с двоюродным братом Александром Роднянским открыл в Украине компанию Innova Film. Вместе с ним же основал в 1995 году телеканал "1+1" — в будущем один из самых популярных украинских телеканалов.

Также Фуксман известен как один из соучредителей украинской сети кинотеатров "Синема Сити". Он частично финансировал строительство гостиницы Hilton Kyiv в столице Украины. С 2019 года Фуксман объявил, что фокусируется на инвестировании в недвижимость Германии.

У Фуксмана были три дочери от жены Лилии — Елена, Наталья и Мишель. Но кроме этого Фуксман признал себя отцом рожденной в 2009 году Даниеллы Бережной — дочери нардепки Ирины Бережной, которая избиралась от ныне запрещенной "Партии регионов". В 2017 году Бережная погибла в автокатастрофе на побережье Адриатического моря.

