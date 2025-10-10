Помер співзасновник "1+1" Борис Фуксман: що про нього відомо

Фуксман відомий в першу чергу, як співзасновник українського телеканалу "1+1"

У Німеччині у віці 78 років помер Борис Фуксман, який був одним зі співзасновників українського телеканалу "1+1". Фуксман з 1974 року мешкав з сім'єю у Німеччині, останніми роками зосередився на роботі саме там.

Що треба знати:

Фуксман відомий як співзасновник українського телеканалу "1+1"

В останні роки він зосередився на роботі у Німеччині

Фуксман має доньку від скандально відомої Ірини Бережної, народного депутата, яка загинула в автокатастрофі в 2017 році

Про його смерть повідомив продюсер Олександр Роднянський, другий співзасновник "1+1". Фуксман був двоюрідним братом Роднянського.

"Щойно пішов мій брат. Насправді ми двоюрідні, але ми завжди були рідними. З першого дня мого життя, до останнього дня його життя. Його звали Борис Фуксман. Він був успішним німецьким підприємцем, який прожив в Європі більше півстоліття. Він почав все з "нуля" і досяг великого успіху. Своєю енергією, ідеями, характером. Він ніколи не здавався", — написав Роднянський.

Що відомо про Бориса Фуксмана

Фуксман народився у 1947 році в Києві (якщо вірити офіційним даним). З 1974 року переїхав до Німеччини, де прожив до самого кінця життя. У 1979 році заснував перший проєкт — артгалерею в Дюсельдорфі. У 1990 році разом з двоюрідним братом Олександром Роднянським відкрив в Україні компанію Innova Film. Разом із ним же заснував у 1995 році телеканал "1+1" — в майбутньому один з найбільш популярних українських телеканалів.

Також Фуксман відомий, як один зі співзасновників української мережі кінотеатрів "Сінема Сіті". Він же частково фінансував будівництво готелю Hilton Kyiv в столиці України. З 2019 року Фуксман оголосив, що зосереджується на інвестуванні в нерухомість Німеччини.

Фуксман мав трьох доньок від дружини Лілії — Олену, Наталію та Мішель. Але крім цього, Фуксман визнав себе батьком народженої у 2009 році Даниелли Бережної — дочки нардепки Ірини Бережної, яка обиралася від нині забороненої "Партії регіонів". У 2017 році Бережна загинула в автокатастрофі на узбережжі Адріатичного моря.

