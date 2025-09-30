Родился в Украине, но работал в России: умер бывший редактор журнала "Огонек"

Причины смерти Коротича не сообщают

Сегодня, 30 сентября, скончался известный украинский журналист, писатель и сценарист Виталий Коротич. Ему было 90 лет.

О смерти коллеги сообщил журналист Дмитрий Гордон на своей странице в инстаграме. Он отметил, что Коротич был одним из инициаторов перестройки и гласности в СССР. Также он в течение многих лет возглавлял редакционный совет "Бульвара Гордона".

Сегодня на 90-м году жизни скончался видный украинский поэт, писатель и публицист, один из отцов перестройки и гласности в Советском Союзе, многолетний председатель редакционного совета "Бульвара Гордона" мой друг Виталий Коротич. Любые слова дальше бессмысленны… Светлая память!. Дмитрий Гордон

Гордон сообщил о смерти Коротича

Что известно о Виталии Коротиче

Коротич родился в Киеве в 1936 году. Он получил образование в Киевском педагогическом институте иностранных языков. Виталий публиковал свои материалы в газетах "Отечество", "Днепр", "Литературная газета". Также он работал главным редактором журналов "Ранок" и "Всесвіт". Был членом КПСС.

Виталий Коротич, фото из сети

В 1986 году Коротич стал главным редактором советского журнала "Огонек" и вскоре окончательно переехал в Москву. Вносил вклад в развитие украинской культуры, писал о репрессиях в СССР и отказался осуждать диссидента Ивана Дзюбу за его работу "Интернационализм или русификация".

Позже в прессе появились документы, согласно которым Коротич был агентом КГБ при СМ УССР под псевдонимом "Январский". В целом журналист придерживался пророссийских взглядов. В 2011 году он подписал письмо в поддержку тогдашнего президента Украины Виктора Януковича. В 2014 году Коротич заявил, что Крымом должна управлять Россия. Является фигурантом базы "Миротворец".