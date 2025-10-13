С первого заброса: на крючок рыбака попалась 18-килограммовая рыба (видео)

Только рыбак похвастался своей добычей, как его коллега поймал другую рыбу

Озеро Карпич подарило рыбаку трофей весом в 18 килограммов. Пока один показывал рыбину, другой мужчина уже вытаскивал новую.

Как можно увидеть на видео в ТикТок, рыбаки ловили свои трофеи на водоеме Карпич, что в Кировоградской области. По словам автора, он поймал крупного карпа на 18 кило с первого заброса.

Пока он демонстрировал свой улов, другой рыбак уже доставал новую рыбу, но ее вид остался неизвестным.

Для справки

Карп – это рыба с обтекаемым телом, покрытым крупными чешуями золотисто-бурого оттенка. Они могут достигать значительного веса и длины, часто становясь настоящими трофеями для рыбаков.

Как выглядит карп

В Украине карпы живут в больших реках, озерах и водоемах с медленным течением и богатой растительностью. Питаются они в основном водными беспозвоночными, растениями и мелкой рыбой.

Эта рыба славится выносливостью и способностью быстро набирать вес, что делает ее одной из самых популярных для спортивного рыболовства.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что рыбак из Полтавщины вытащил хищника, которого, вероятно, здесь давно не было.