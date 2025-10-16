Укр

Опытные хозяйки советуют: что добавить в борщ, чтобы он смаковал "по-ресторанному" (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Наваристый, густой, ароматный, с курицей
Наваристый, густой, ароматный, с курицей. Фото instagram.com

Чернослив придает блюду непревзойденный вкус

У каждой семьи свой, особенный рецепт борща. Кто-то готовит его с фасолью, кто-то с копченостями, а некоторые не представляют без большой ложки сметаны. Но существует один малоизвестный секрет, который может полностью изменить вкус блюда, сделав его еще более насыщенным и ароматным.

Речь идет об одном ингредиенте, который редко появляется в классических кулинарных книгах, однако дает поразительный результат. Об этом говорится на Instagram-странице "alina_oliinyk624".

Неожиданная добавка для идеального борща

Опытные повара советуют добавить в мясной бульон несколько штук чернослива. Для кастрюли объемом 5–6 литров будет достаточно 2–3 высушенных слив среднего размера. Этот компонент не делает борщ сладким, но придает ему глубину, нежный аромат и приятную бархатную консистенцию.

Чернослив действует как натуральный усилитель вкуса – его легкая кислинка создает баланс между овощами, мясом и специями. Особенно хорошо он сочетается с бульоном на свиных ребрышках или говядине. Добавлять чернослив нужно в начале варки бульона, чтобы он успел отдать свой аромат. Перед подачей готового блюда лучше удалить, чтобы в тарелке остался только насыщенный вкус.

Этот простой прием поможет создать борщ с глубоким, "домашним" вкусом, который трудно повторить. Всего несколько кусочков чернослива — и обычный борщ превращается в настоящее гастрономическое наслаждение, которое заслуживает похвалы даже самых требовательных гурманов.

Как приготовить борщ с черносливом

Ингредиенты:

  • овощной бульон – 1,5 л;
  • капуста – 300 г;
  • картофель – 5–6 шт.;
  • отварная белая фасоль – 1 ст.;
  • ароматный перец – по вкусу;
  • лавровый лист – 2 шт.;
  • вяленые сливы – 100 г;
  • соль и перец – по вкусу;
  • свекла – 1 шт.;
  • морковь – 2 шт.;
  • лук – 1 шт.;
  • чеснок – 1–2 зубчика;
  • масло – 3 ст. л.;
  • томатная паста – 1 ст. л.;
  • свекольный квас – 100 мл (по желанию);

Способ приготовления:

  1. Измельчить овощи: капусту, картофель, свеклу, морковь, лук и чеснок.
  2. Обжарить свеклу, морковь, лук и чеснок на растительном масле, добавить томатную пасту и тушить 5–7 мин.
  3. В горячий овощной бульон добавить картофель, душистый перец и лавровый лист, варить 15 мин после закипания.
  4. Добавить капусту, варить еще 10 мин, затем добавить заправку, свекольный квас и нарезанный чернослив, посолить и поперчить.
  5. Продолжать варить на умеренном огне 15–20 минут до готовности.
  6. Подавать горячим, можно украсить свежей зеленью.
Теги:
#Борщ #Чернослив #Готовим дома