Асти продолжает строить карьеру в стране-террориста

Анна Асти – певица украинского происхождения, которая была участницей группы Artik & Asti. Коллектив был популярен в Украине и собирал стадионы. Однако после начала полномасштабного вторжения артистка выбрала молчаливую позицию по поводу войны.

Что нужно знать:

Анна Асти находилась в Украине в начале полномасштабной войны

Певица принимала участие в "голой вечеринке" Ивлеевой

Асти получила российское гражданство

"Телеграф" решил выяснить, как сейчас живет Асти и в какие скандалы попадала.

Где сейчас Анна Асти

Певица находилась в Украине в начале полномасштабного вторжения России. Блогерша Алина Шаманская рассказывала, что она пряталась от российских бомб вместе с родными в подвале.

Я сейчас расскажу секрет. Она первые дни войны провела в Украине под бомбами со своим мужем-россиянином и своей семьей. Они сидели в подвале. Это достоверная информация. И ты, с*ка, сидела под бомбами во время войны и приезжаешь в Россию и выпускаешь клип с Киркоровым. Алина Шаманская

В 2023 году стало известно, что исполнительница путешествует по США с российским певцом Филиппом Киркоровым. Он поддерживает кровавую войну России против Украины.

Асти и Киркоров, фото с ее инстаграм-страницы

Вскоре у запроданки истек срок вида на жительство. Некоторое время Асти продолжала иметь украинское гражданство. Поэтому ей прекратили регистрацию индивидуального предпринимателя.

Позже певица взяла российское гражданство. Асти не было сложно это сделать, ведь она состоит в браке с российским бизнесменом Станиславом Юркиным. В 2023 году предательница выступила на "голой вечеринке" блогерши Насти Ивлеевой, которая вызвала скандал в России. Так выступления Асти в стране-оккупанта начали отменять. Ее обвинили в "нарушении традиционных ценностей и пропаганде ЛГБТ".

Асти и Ивлеева, фото из соцсетей

В 2024 году певица вместе с мужем уехала из России. Также стало известно, что райдер Асти существенно сократился – до 600 тысяч рублей. Стоимость частного выступления запроданки также снизилась – с 10 до 7 миллионов рублей. Позже артистка рассказала, что брала отпуск, чтобы восстановиться от операции на ногах.

Асти рассказала, что восстанавливается после операции, скриншот с ее инстаграм-страницы

В 2024 году в сети появились фото, на которых певица позирует обнаженной. Асти отметила, что мошенники сломали ее телефон и начали шантажировать публикацией интимных фотографий. Певица отмечала, что делала их для мужа.

Асти позировала обнаженной, фото из сети

В июне 2025 года Асти отметила свое 35-летие, пригласив представителей российского шоу-бизнеса. Среди гостей были Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Владимир Пресняков, поддерживающие войну. Поклонники заметили, что на дне рождения не было мужа предательницы – Юркина. Поговаривали, что после секс-скандала с участием Асти супруги находятся на грани развода.

Асти на своем дне рождения

В сентябре 2025 года артистка вывихнула ногу на сцене. Однако предательнице пришлось отыграть концерт полностью, поскольку есть проблемы с продажей билетов на ее выступления.

