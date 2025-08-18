Мама живет в Украине под обстрелами, пока дочь строит карьеру в РФ: что известно о родителях предательницы Асти

Отец певицы сидел в тюрьме

Уроженка Черкасс певица Анна Асти, которая молчит о войне и спокойно выступает в России, обожает роскошь, люкс, блеск и сцену. Однако за этим пафосом скрывается довольно печальная семейная история, которая очень контрастирует с ее нынешней лакшери жизнью.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о родителях Анны Асти. Любопытно, что ее мама остается в Украине и переживает обстрелы страны-агрессорки.

Что известно о родителях Анны Асти

Мама певицы Тамара Дзюба работала преподавательницей курсов шитья. Она занималась обучением ремеслу и зарабатывала немного. Свою дочь она всегда поддерживала в творческих начинаниях.

Анна Асти с мамой

Певица любит свою маму и писала о ней трогательное сообщение в Инстаграм.

Моя любимая, моя главная… Ты — пример женщины и матери… я всегда стараюсь біть похожей на тебя… хотя мы внешне незаметно похожи, но многие твои черты во мне… я люблю тебя, мам! Жаль, что не могу быть рядом сейчас Анна Асти

Известно, что Тамара Дзюба тоже хорошо поет. Однажды в сети появилось видео, где они исполняют русскоязычную песню.

Изменница Украины Анна Асти с мамой Тамарой

В отличие от матери с отцом Анна имела сложные отношения. Еще до начала полномасштабного вторжения, находясь в составе группы Artik & Asti, Дзюба призналась, что именно поэтому у нее не складывалась личная жизнь. Об этом она рассказала в программе "ЖВЛ".

Дело в том, что когда певица была маленькой, ее отец попал в тюрьму. А когда вышел, постоянно изменял маме, а потом вообще ушел из семьи. Сейчас его нет в живых.

Предательница Украины Анна Асти

А посадили отца Анны не по его вине — по словам певицы, его подставили. Он владел сетью кафе. Его компаньон подставил отца Анны, а когда тот сел в тюрьму, экс-партнер наведывался к ним домой, угрожал матери и требовал продолжать молчать.

Когда отца Анны заключили в тюрьму, она вместе с матерью жили в затруднении. По словам певицы, тогда они чаще всего ели картошку в мундирах. Когда мама приготовила сырники, это показалось ей настоящим деликатесом.

