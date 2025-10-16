Рискуете "отдать" свой достаток и счастье: что категорически нельзя делать 16 октября
Не стоит игнорировать 16 октября основных запретов и традиций
В четверг, 16 октября, православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, чтят память святого Лонгина Сотника и преподобного Лонгина, вратаря Киево-Печерской лавры. По старому стилю этот праздник припадал на 29 октября.
"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!
Святой Лонгин Сотник был римским воином, который стоял у Креста во время распятия Иисуса Христа и первым уверовал в Него, увидев чудеса, происходившие на Голгофе. Позже он стал проповедником.
Преподобный Лонгин, вратарь Киево-Печерской лавры, жил в XV веке. Он отличался смирением, трудолюбием и постоянной молитвой. Церковь чтит его как образец скромности и истинного служения Богу.
Что можно делать 16 октября:
- В этот день верующие обращаются с молитвами к святым, прося защиты и помощи в трудных ситуациях;
- Сегодня полезно помогать нуждающимся, проявлять милосердие и совершать добрые дела;
- Можно заниматься домашними делами, наводить порядок в доме;
Что нельзя делать 16 октября:
- В этот день не рекомендуется ссориться, проявлять жадность и зависть, потому что можете отпугнуть удачу из дома;
- Нельзя давать деньги в долг или одалживать вещи, согласно народным поверьям, вместе с ними можно отдать свое благополучие;
- Запрещается лениться и откладывать дела на потом — бездействие в этот день сулит застой и упущенные возможности;
- Не стоит выносить мусор из дома после заката, чтобы не "вынести" достаток и семейное счастье;
- Также нежелательно заключать важные сделки, иначе можно столкнуться с неудачей.
