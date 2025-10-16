Рискуете "отдать" свой достаток и счастье: что категорически нельзя делать 16 октября

Не стоит игнорировать 16 октября основных запретов и традиций

В четверг, 16 октября, православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, чтят память святого Лонгина Сотника и преподобного Лонгина, вратаря Киево-Печерской лавры. По старому стилю этот праздник припадал на 29 октября.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Святой Лонгин Сотник был римским воином, который стоял у Креста во время распятия Иисуса Христа и первым уверовал в Него, увидев чудеса, происходившие на Голгофе. Позже он стал проповедником.

Преподобный Лонгин, вратарь Киево-Печерской лавры, жил в XV веке. Он отличался смирением, трудолюбием и постоянной молитвой. Церковь чтит его как образец скромности и истинного служения Богу.

Что можно делать 16 октября:

В этот день верующие обращаются с молитвами к святым, прося защиты и помощи в трудных ситуациях;

Сегодня полезно помогать нуждающимся, проявлять милосердие и совершать добрые дела;

Можно заниматься домашними делами, наводить порядок в доме;

Что можно и нельзя делать 16 октября

Что нельзя делать 16 октября:

В этот день не рекомендуется ссориться, проявлять жадность и зависть, потому что можете отпугнуть удачу из дома;

Нельзя давать деньги в долг или одалживать вещи, согласно народным поверьям, вместе с ними можно отдать свое благополучие;

Запрещается лениться и откладывать дела на потом — бездействие в этот день сулит застой и упущенные возможности;

Не стоит выносить мусор из дома после заката, чтобы не "вынести" достаток и семейное счастье;

Также нежелательно заключать важные сделки, иначе можно столкнуться с неудачей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие государственные и профессиональные праздники будут отмечать украинцы в октябре. Мы подготовили для вас календарь важных событий на второй месяц осени.