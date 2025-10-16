Ризикуєте "віддати" свій достаток та щастя: що категорично не можна робити 16 жовтня

Не варто ігнорувати 16 жовтня основних заборон та традицій

У четвер, 16 жовтня, православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять святого Лонгина Сотника та преподобного Лонгина, воротаря Києво-Печерської лаври. За старим стилем це свято припадало на 29 жовтня.

розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Святий Лонгин Сотник був римським воїном, який стояв біля Хреста під час розп’яття Ісуса Христа і першим увірував у Нього, побачивши чудеса, що відбувалися на Голгофі. Пізніше він став проповідником.

Преподобний Лонгин, воротар Києво-Печерської лаври, жив у XV столітті. Він відрізнявся смиренністю, працьовитістю та постійною молитвою. Церква шанує його як зразок скромності та істинного служіння Богові.

Що можна робити 16 жовтня:

Цього дня віряни звертаються з молитвами до святих, просячи захисту та допомоги у скрутних ситуаціях;

Сьогодні корисно допомагати нужденним, виявляти милосердя і робити добрі справи;

Можна займатися домашніми справами, наводити лад у домі;

Що не можна робити 16 жовтня:

Цього дня не рекомендується сваритися, виявляти жадібність та заздрість, бо можете відлякати удачу з дому;

Не можна давати гроші в борг або позичати речі, згідно з народними повір’ями, разом з ними можна віддати свій добробут;

Забороняється лінуватися і відкладати справи на потім — бездіяльність у цей день приведе до застою та втрачених можливостей;

Не варто виносити сміття з дому після заходу сонця, щоб не "винести" достаток і сімейне щастя;

Також небажано укладати важливі угоди, інакше можна зіткнутися з невдачею.

