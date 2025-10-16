Смертельное ДТП, выезд из Украины и обыски в компаниях: где сейчас бизнесмен Ярославский

Ярославский сейчас не живет в Украине

Александр Ярославский — харьковский бизнесмен и бывший президент харьковского футбольного клуба "Металлист". В этом году в компаниях Ярославского проводили обыски по подозрению в присвоении средств во время аферы с "Укртатнефтью".

Что нужно знать:

Александр Ярославский является владельцем разных бизнесов

Журналисты выяснили, что у олигарха есть британское гражданство

Ярославского видели на яхте во Франции

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас бизнесмен и какие последние новости о нем появлялись.

Ярославский является основателем группы DCH (Development Construction Holding). За его средства построили первую гостиницу класса люкс Kharkiv Palace 5*. Во время Евро-2012 там размещалась штаб-квартира УЕФА. Впоследствии миллионер выкупил контрольный пакет акций Харьковского тракторного завода. Также он приобрел Днепровский металлургический завод и криворожский рудник "Сухая Балка" у российского олигарха Романа Абрамовича.

Где сейчас Александр Ярославский

В преддверии полномасштабного вторжения кортеж Ярославского сбил насмерть человека под Харьковом. Источники "Телеграфа" сообщали, что "с вероятностью 90%" за рулем автомобиля находился бизнесмен. Ярославского вызывали на допрос, но он не пришел.

В пресс-службе компании Ярославского DCH сообщали, что он "вылетел в Лондон для встречи с семьей в соответствии с утвержденным графиком". Сам миллионер утверждал, что в момент аварии "спокойно спал дома". Впоследствии водитель, работающий в одной из структур Ярославского, признался полиции, что именно он находился за рулем автомобиля во время смертельного ДТП.

Александр Ярославский, фото ru-football.com

В мае 2022 года Ярославский выставил на продажу свою яхту Kaiser за 49,5 млн евро. Тогда он отметил, что средства направит на программу восстановления Харькова от российских обстрелов.

В 2023 году стало известно, что у миллионера британское гражданство. Это выяснил журналист "УП" Михаил Ткач. Однако он рассказал, что не смог встретить Ярославского в Лондоне. Вскоре жена олигарха Марина Свентицкая сообщила, что рассталась с ним еще в 2022 году. У них есть трое детей.

Ярославский с семьей, фото с инстаграм-страницы его жены

Бывшая жена Ярославского – Марина Свентицкая, фото с инстаграм-страницы его жены

Летом 2023 года олигарха заметили отдыхающие на пляже Палома во Франции. Он пообедал в ресторане и вернулся на свою яхту, которую обещал продать. В феврале 2024 года стало известно, что Ярославский все еще владеет яхтой.

Ярославский на яхте, фото "Батальон Монако"

Яхта Kaiser – это 60-метровое судно немецкой компании Abeking & Rasmussen. В 6 каютах помещается до 12 гостей и 15 членов экипажа. В 2024 году стоимость такой яхты составила 52 миллиона долларов.

В 2024 году Ярославского объявили в розыск в России. В базе МВД не указали статью, по которой его ищут, однако известно, что украинец фигурирует в деле о хищении нефти.

Ярославского объявили в розыск в России, скриншот с российского сайта

В мае 2025 года в компаниях, подконтрольных Ярославскому, следователи провели обыски. Они нашли доказательства, что на счетах бизнесмена есть несколько миллиардов гривен, присвоенных во время аферы с "Укртатнефтью". Девяти участникам организованной группы объявили о подозрении. Также арестовали счета в ценных бумагах французской инвестиционной компании, связанной с ее бывшим главой, и корпоративные права ряда предприятий.

В компаниях Ярославского происходили обыски, фото Нацполиции

